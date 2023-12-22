Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma

İşgal altındaki Gazze’de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, Batı Şeria’ya baskınları sürdürürken Kudüs’te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor ve Filistinlilerin ibadetine engel oluyor. Soykırımın 11. cumasında da gözler Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya çevrildi. Kudüs'te bulunan tüm Müslümanların Mescid-İ Aksa'ya namaz kılmak için akın etti. Doğu Kudüs'te Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar devam ederken katil İsrail polisi Müslümanlara biber gazıyla müdahale etti.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bini aştı, 53 bin 320 kişi yaralandı.İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'nin kuzeyinde artık çalışan bir hastanenin kalmadığını açıkladı.İşgal altındaki Gazze'de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya baskınları sürdürürken Kudüs'te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor ve Filistinlilerin ibadetine engel oluyor.Soykırımın 11. cumasında da gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrilmişti.Doğu Kudüs'te Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar devam ederken katil İsrail polisi Müslümanlara biber gazıyla müdahale etti.A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu sıcak bölgeden aktardı. Gece boyu saldırıların devam ettiğini belirten Geçgel, 'Bugün iletişim tamamen kopmuş durumda. ABD çatışmalara ara verilmesini istemiyor.' dedi.Bugün farklı bir Cuma olacağına dikkat çeken Geçgel, Kudüs'te bulunan tüm Müslümanların Mescid-İ Aksa'ya namaz kılmak için akın edeceğini bildirdi. Geçgel bu yüzden Aksa'nın daha kalabalık olması beklendiğini ifade etti.