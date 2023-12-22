Balayındaki sır ölümde şoke eden detaylar! İhmal zinciri ortaya çıktı: Meğer kazan dairesinde…

Kan donduran olay turizm merkezi Kapadokya'da meydana geldi. İstanbul'da 11 Mart'ta evlenen Mutlu ve Kader Akbaş, 12 Mart'ta balayı için ayarladıkları otelin 106 numaralı odasına yerleşti. Çift, ertesi gün balon turuna katılmak için bir turizm şirketiyle iletişime geçti. Ancak turizm şirketi 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gitti.Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odanın kapısına giden turizm şirketi çalışanları, çifti aradı ancak telefonları çalmasına rağmen cevap gelmedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen otel personelleri yedek anahtarla odaya girdi. Çalışanlar içeride Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin hareketsiz yattığını fark etti. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otel işletmecisi Emin Ağmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Otel işletmecisi Emin Ağmaz, resepsiyonist Ahmet Kılıç ve otelin mesul müdürü Tayfun Uslu hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Otel işletmecisi Emin Ağmaz iddianamedeki ifadesinde, oteli 2018'den beri işlettiğini, Akbaş çiftinin otele giriş ve kabul işlemlerinin Tayfun Uslu'nun yürüttüğünü, Uslu'nun otelin tüm idari işleri, kalorifer kazan dairesi bakım ve baca işleriyle ilgilendiğini, kendisinin de 3-4 ayda bir bu bakımların yapıldığını bildiğini ancak yetkili servis tarafından yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi.Resepsiyonist Ahmet Kılıç, Akbaş çiftini 12 Mart'ta kahvaltı salonunda gördüğünü, otel odasına yerleştirdiğini, otelde resepsiyonist olarak görev yapanların çoğunlukla kazan dairesinin kömür atma işi ile de ilgilendiklerini, oteldeki kalorifer kazan dairesinin bakım ve baca temizliğinin 3-4 ayda bir yapıldığını bildiğini ifade etti. Kılıç, temizliğin yetkili servis tarafından değil baca temizliğini yapan elamanlar tarafından yapıldığını, 12 Mart'ta öğle saatlerinde çiftin kaldığı otel odasının altında bulunan kalorifer kazanını çalıştırmaya ve kömür atmaya gittiğinde kazanın ateşini iyi çekmediğini, dışarı doğru vurduğunu ve sıkıntı olduğunu gördüğünü söyledi. Kılıç, 'Bu durumu aynı gün Tayfun Uslu'ya söyledim. O da 'Bakım ve baca temizliğini yaptıralım' dedi. 13 Mart'ta baca temizliğini yaptırdık. Bacadan kül kalıntıları çıktı, temizlikten sonra kalorifer kazanı daha iyi çalıştı ve kazan içerisindeki ateşi dışarı doğru vermeyi kesti' dedi.İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, otelin kazan dairesinin ve bacanın doğru bir şekilde kurulum ve bakımlarının yapılmayarak yanlış şekilde işletildiği, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, duman ve karbon monoksit detektörlerinin olmadığı belirtildi. Raporda, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı kaydedildi.Pazar günü hava rüzgarlı ve kazan çekmediği halde kazanın yakılmaya çalışılmaya devam ettiği, kazanın söndürülmediği, müşterileri etkileyecek bir durum olduğu halde gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı. Etkilenebilecek odaların boşaltılmadığının belirtildiği raporda, oluşan duman ve karbon monoksitin diğer otel birimlerine odalara dolmasına engel olacak tedbirlerin alınmadığı, odaların yeterli havalandırmalarının bulunmadığı, dumandan veya gazdan ekilebilecek odalarda karbon monoksit detektörlerinin koyulmadığı, meydana gelen olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, bilgisizlikler, eğitimsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi.Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, olay günü kazan dairesini yakan Ahmet Kılıç'ın öğlen saatlerinde kazanda ve bacada sıkıntı olduğunu görerek bunu otelin mesul müdürü Tayfun Uslu'ya söylediği, bu durumdan otelin işletme sahibi Emin Ağmaz'ın da haberdar olduğu belirtildi. Şüphelilerin genç çifti, otelin kazan dairesinde sorun olmasına rağmen kazan dairesinin hemen üstündeki 106 numaralı odaya kabul ettikleri, baca temizliğinin kazan ve bacada sıkıntı olduğu gün değil de ertesi gün ve ölenlerin bahsi geçen odada bulunup bulunmadıkları kontrol edilmeden yaptırıldığı vurgulandı.