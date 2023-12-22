Bakan Yumaklı açıkladı! 4,25 milyar TL hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı:'4 milyar 247 milyon 28 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.'