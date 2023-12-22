Bakan Özhaseki Cumartesi gününü işaret etti: Büyük müjdelerle başlatmış olacağız

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin inşa ve ihyası için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm' projesine benzer bir formülün de İstanbul'da uygulanacağını ifade etti.Bakan Mehmet Özhaseki, Turkuvaz Medya Grubu tarafından İstanbul'da düzenlenen ‘21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi' paneline katıldı. Bakan Özhaseki, panelde yaptığı konuşmada belediyecilik konusunun medeniyetimizde önemli bir yeri olduğunu belirtti. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla ‘gönül belediyeciliği'ne vurgu yaptığını söyleyen Bakan Özhaseki, “Elbette bir şehri imar etmek kolay değil ama en önemlisi de orada yaşayan insanların gönlünü hoş etmek, duasını almak. İşte bütün bunları yaparak bugünlere kadar geldik. Türkiye'de belediyecilik şu anda dünyanın birçok ülkesi ile yarışabilecek bir duruma doğru geliyor. Bundan dolayı da mutluyuz.” diye konuştu.İstanbul'daki yüzyılın dönüşümü ile ilgili yapılacakları, ekonomi kurmaylarıyla tek tek hazırladıklarını belirten Bakan Özhaseki, ‘Yarısı Bizden' kampanyasının da ete kemiğe büründüğünü ifade etti. Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul'da ciddi bir rezerv alan tespitimiz oldu. İlgilileriyle de görüşerek son haline getirmek üzereyiz. Yüz binlerce konut yapacağız. Sonra sosyal konut projelerimiz var. Kentsel dönüşüm yasasına da çok emek verdik. Önümüzdeki engelleri kaldırarak yolumuza devam edelim istedik.” dedi.Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki yüzyılın dönüşümüyle ilgili de ilk adımın cumartesi günü atılacağını belirterek, “Cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'daki dönüşüm planını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açıklayacağız. Büyük müjdelerle beraber ‘bismillah' diyerek İstanbul'un deprem başta olmak üzere afetlere hazırlığını başlatmış olacağız.' dedi. Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin inşa ve ihyası için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm' projesine benzer bir formülün de İstanbul'da uygulanacağını ifade etti.İstanbul'da ‘Yarısı Bizden' kampanyasına 1 milyon 200 bin vatandaşın müracaat ettiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Vatandaşlar içerisinde 3-4 katlı daireleri olanlar var. Binasında oturanların tamamıyla yüzde 100 anlaşma sağlayanların sayısı şu anda 70 bin civarında. Yani 70 bin daire ve dükkan, yüzde 100 anlaşma sağlamış. ‘Eğer bizi desteklerseniz, biz yıkıp, yaparız' diyorlar. Bunlarla ilgili bir program yaptık. Onları nasıl destekleyeceğimizi, kaç lira vereceğimizi, içinde oturan vatandaşa ne kadar kira yardımında bulunacağımızın hepsini inşallah cumartesi günü açıklayacağız.” şeklinde konuştu.Rezerv alanlarla ilgili yer tespitini belirleyerek bir kanun içerisinde Meclis'e getireceklerini kaydeden Bakan Özhaseki, “Orman vasfını yitirmiş araziler var. Taşlık ama mera vasfında yazılmış, bekleyen yerler var. Kamuya ait olan yerler var. Bunların da bir an önce İstanbul için rezerv alan olarak değerlendirilip konutların yapılması ve en riskli yapıların taşınması gerekiyor. Çünkü şu anda dere yatağı ağzında binalar var. Onların hepsini taşımayı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.1999 Gölcük depreminden sonra o günkü yöneticilerin yönetmelikleri değiştirip, zor bir hale getirdiklerini ifade eden Bakan Özhaseki “Yapı denetim mekanizmasını kurmuşlar. 2000'den sonra bu yönetmeliğe uygun olarak yapılmış, malzemesinden taviz verilmemiş, işçiliğinde hata edilmemiş bir bina varsa, yükseklik hiç önemli değil, o binada rahatça otursunlar. Ama siz 1960'lı ya da 1970'li yıllarda, rastgele bulduğunuz ustalarla harçları karararak, demirin inceliğine kalınlığına dikkat etmeden yapmışsanız emin bir yerde değilsiniz. O yüzden bunun bir tek ilacı ve çaresi var o da kentsel dönüşüm. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kanun çıkarıldı. İstanbul'da da şu ana kadar 800 bin konut yenilendi ama yetmiyor. Bizim 600 bin konutu da çok acil şekilde yenilememiz lazım. İşte onun için formüller aradık, bulduk. Bir kısmını vatandaş kendisi yaptıracak, biz destekleyeceğiz. Bir kısmını rezerv alanlarda biz yapacağız. En riskli yerleri oraya taşıyacağız.” diye konuştu.En son çıkarılan kentsel dönüşüm yasası ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, şunları söyledi: “AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti gruplarına sunum yapıldı. Hepsi teşekkür ederek gittiler. Kanun çıktı. Bir itiraz da duymadık. Fakat belirli bir grup var. Dünyaya at gözlüğüyle bakıyorlar. Onları da tahrik eden odalar var. Onlar da geçimini dava açmakta bulmuşlar. Kim iyi bir iş yapıyorsa, dava açıyorlar. Genel başkanları da şikayetçi ama mani olamıyorlar.”Rezerv alanlar konusunda insanların evine el konulacağı yönündeki iddiaları da cevaplayan Bakan Özhaseki, “2012'den beri aynı yasa uygulanıyor. 11 yıl geçti. Bir tane evi elinden alınan adam gösterin. Yeni yasa, eski yasanın neredeyse tıpa tıp aynısı. Mahkemelerin önünde bizi engelleyen o yürütmeyi durdurma kararından kurtulabilmek amacıyla yaptığımız ‘yeni yerleşim alanı' tabirini çıkardık, hopladılar. Bunları hiç dinleyecek halimiz yok. İstedikleri kadar bağırsınlar. Bu kanun neticesinde herkes yeni evlerine kavuşmuş olacak.” ifadelerini kullandı.İstanbul'un hızlı dönüşümüne katkı sunacak yasayı TBMM'ye getireceklerini dile getiren Bakan Özhaseki, “Bu yasa çıktıktan sonra işimiz iyice kolaylaşacak. Bu kanun neticesinde herkes yeni evlerine kavuşmuş olacak. İstanbul'da inşallah çok hızlı bir şekilde bu işe gireceğiz. Bu konuda da taviz vermeden devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm meselesini ben milli güvenlik meselesi gibi de görüyorum. O yüzden de devam etmek gerektiğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.Muhalefet partili belediyelere de göndermede bulunan Bakan Özhaseki, “Bir de son dönemlerde ‘algı belediyeciliği' çıktı. Bunu hayretle görüyoruz. Ajanslar kiralıyor. Mesela, bazı şehirlerde deprem önemli, değil mi? Deprem gibi bir felaket kapıda, oraya ayırması gereken bütçe neyse, 2 mislini algı operasyonu için ajanslara veriyorlar. Ajanslar ne yapıyor bunları? ‘Bu arkadaş çok başarılı, çok çalışkan, müthiş fedakâr, bunun gibi adam dünyaya gelmedi.' diyerek işi götürmeye çalışıyorlar. Tabii bu mum da yatsıya kadar yanmıyor. Bir yerde sönüyor.” ifadelerini kullandı.