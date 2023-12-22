Ali Babacan, Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşan DEM Partili vekillere destek verdi

TBMM Genel Kurulu'nda süren bütçe maratonunda 'Kürtçe' ve 'Süryanice' tartışması yaşandı.Meclis kürsüsüne çıkan DEM Partili vekillerin bazıları yine Kürtçe konuştu.Ardından da söz alan DEM Partisi Mardin Milletvekili George Aslan, kürsüden Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladı.Aslan'ın Süryanice konuşması Meclis'te gerginliğe neden oldu. İyi Parti ve MHP sıralarından 'Burası Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkçe konuşmak zorundasın' sesleri yükseldi.Yaşananlar sonrası Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde DEM Partili milletvekillerinin Kürtçe ve Süryanice konuşmasına değindi.DEM Partili vekilleri savunan Babacan, Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dilin, Meclis'te yasak sayıldığına, tutanaklara 'X' ya da 'bilinmeyen dil' olarak yazıldığına işaret etti.'Fransızcayı, İngilizceyi bilenler, ülkemizde milyonlarca insanın konuştuğu dilin hangi dil olduğunu bilmiyorlar. En son tutanaklara baktık; üç nokta koyup altına da 'Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi' demişler. Şunun adını bir koyun ya. Siz bunun adını koymazsanız, bu ülkede eşit vatandaşlıktan, temel haklardan bahsedemezsiniz. Meclis Başkanı da uyarmış; 'Burası Meclis, burada Türkçe konuşulur' demiş. Ne oldu kürsü özgürlüğüne?'Benzer tepkileri, muhalefet temsilcilerinde de gördüklerini; bazılarının, iki cümle Süryaniceye tahammül edemediğini dile getiren Babacan, 'Bizim demokrasi hedefimizde kim olursa olsun; hangi mahalleden, görüşten olursa olsun; herkes ama herkes bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Biz, tam demokrasi hedefimizde kararlıyız.' ifadelerine yer verdi.