ABD basını: Türkiye, Hamas-Fetih uzlaşmasında devreye girdi

Türkiye, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarında huzurun hakim olması için diplomatik girişimlerine hız verdi.Macaristan dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşanan buluşmaya işaret ederek, 'El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Heniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim.' hatırlatmasında bulundu.Taraflar arasındaki müzakere sürecini aktaran ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'n, Hamas-Fetih uzlaşmasına yardımcı olmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin, söz konusu tarafların üst düzey mensuplarını bir konferansta buluşturma girişiminde bulunduğuna dikkat çekildi.Haberde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi.' denildi.Devam eden sürece işaret eden Erdoğan'ın şu açıklamalarına işaret edildi:El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün. Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşamasının şart olduğunun altını çizdi.