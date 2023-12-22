ABD basını: Türkiye, Hamas-Fetih uzlaşmasında devreye girdi
Ankara'nın, Hamas ile Fetih arasında devam eden süreçte aktif rol üstlendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var" sözlerine dikkat çekildi.
Türkiye, İsrail saldırılarının durdurulması ve Filistin topraklarında huzurun hakim olması için diplomatik girişimlerine hız verdi.
Macaristan dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaşanan buluşmaya işaret ederek, 'El Fetih ile Hamas'ı, yani İsmail Heniyye ile Mahmud Abbas'ı makamımda bir araya getirdim.' hatırlatmasında bulundu.
Türkiye'nin konferans girişimi
Taraflar arasındaki müzakere sürecini aktaran ABD merkezli Al-Monitor, Erdoğan'n, Hamas-Fetih uzlaşmasına yardımcı olmak için çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Türkiye'nin, söz konusu tarafların üst düzey mensuplarını bir konferansta buluşturma girişiminde bulunduğuna dikkat çekildi.
Türkiye görüşmelerin bir parçası
Haberde, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki Filistinli grup arasında devam eden görüşmelerin parçası olduğunun sinyalini verdi.' denildi.
Erdoğan: Türkiye olarak yapabileceğimiz çok şeyler var
Devam eden sürece işaret eden Erdoğan'ın şu açıklamalarına işaret edildi:
El Fetih ile Hamas'ın görüşmemesi diye bir durum söz konusu değil. Görüşüyorlar, bu görüşmeleri daha ileri taşımaları da mümkün. Bu konuda Türkiye olarak bizim yaptığımız ve yapabileceğimiz çok şeyler olduğuna inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, El Fetih ile Hamas'ın birbiriyle barışık yaşamasının şart olduğunun altını çizdi.