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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek'ten 2024 asgari ücret zammı mesajı

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret zammı için çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? sorusu yanıt ararken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de flaş bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, 'Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' mesajını verdi. İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek'ten 2024 asgari ücret zammı mesajı
Ekleme: 21.12.2023 - 08:58 Güncelleme: 21.12.2023 - 08:58 / Editör: Ozge Selin
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek'ten 2024 asgari ücret zammı mesajı
Asgari ücrette kritik görüşmeler sürüyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili bir mesaj da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, birçok kalemi etkileyen yeni asgari ücret ile ilgili, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz.Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik." ifadelerini kullandı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Şimşek’ten 2024 asgari ücret zammı mesajı - SON DAKİKA
Bakan Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmede kararlı olduklarını belirterek, "Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır." dedi.

KKM MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek öte yandan, "KKM'den çıkış başladı, 3,4 trilyon liradan 2,7 trilyon liraya düştü. Biz inanıyoruz ki önümüzdeki sene bu çıkış tamamlanacak" ifadelerine yer verdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını geçtiğimiz günlerde yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR

Yeni asgari ücret zammıyla birlikte 65 yaş aylığı, işsizlik, engelli, stajyer maaşı artacak, sosyal yardımlardaki gelir şartları, prim ödeme tutarları da değişecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET HESAPLARI...

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde: Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira, yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira, yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira, yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira.
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