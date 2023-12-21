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Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...

Kahreden olay İzmir'de yaşanmıştı. Kullandığı cipin altında kalan yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın (8) ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıp, 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Zerrin Akça (42) hakkında gerekçeli karar açıklandı: Yeğenini görmesine rağmen…

Ekleme: 21.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...Türkiye'nin konuştuğu acı kaza, 1 Ağustos 2021'de bir rezidansın otoparkında yaşandı. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre; rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indi. Bir süre sonra Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Zerrin Akça hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın kasım ayında görülen duruşmasında, karar çıktı.

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...

YEĞENİNİ EZEN HALAYA İNDİRİM UYGULANDI
Hakim, Akça'ya 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra Eymen'in halası olan Akça'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu anlaşıldığına hükmedip, bu cezasında yarı oranda indirim yaptı, 2 yıla indirdi.

Sanık Akça'nın suç sonrası tutum ve davranışlarını 'takdiri indirim' sebebi olduğuna karar veren hakim, cezayı 1 yıl 8 ay hapse çevirdi. Hakim, sanığın geçmişi, sabıka durumu, suç işleme hususundaki eğilimi dikkate alındığında cezasının ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığından verilen cezanın ertelenmesine ve para cezasına çevrilmesine yer olmadığına da hükmetti. Akça'nın 1 yıl 8 ay boyunca sürücü belgesinin geri alınmasına da karar verildi.

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...

Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Kararda Akça'nın otopark içi yolda durakladığı, bu sırada aracın sağ ön yolcu koltuğundaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın araçtan indiği belirtildi. Daha sonra Akça'nın, Eymen indikten sonra aracın ön kapısını kapatıp, harekete geçtiği, aracın sağ tarafındaki kapı koluna tutunur şekilde olay tarihinde 8 yaşında olan Kutsal'ın, araca yakın olacak şekilde koşar vaziyette sürücünün gitmemesi için bir müddet koştuğuna vurgu yapıldı.

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...

Eymen'in sağ dikiz aynasından şoför tarafından rahatlıkla görülebileceği, sağ ayna hizasından koştuğunun sabit olduğunun altı çizildi. Olayın devamında Eymen'in yolda bulunan ve araçların hız kesici tümseği olarak kullanılan yoldaki çıkıntıya takılarak dengesini kaybettiği ve aracın altında kaldığı kararda yer aldı.

'ASLİ' KUSURLU OLDUĞU VURGULANDI
Akça'nın araç kullandığı sırada usul ve kaidelere riayet etmede gerekli dikkat ve özeni göstermediği, alınan raporlar ve keşif raporları neticesinde 'asli' derecede kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı.

Eymen'in sağ ön kapıyı açmasının sanık tarafından görülmesine rağmen kapıyı kapatarak yola devam etmesi ve yine sağ dikiz aynasından kapı koluna tutunarak bir müddet koşan yeğenini görmesine rağmen araçla ilerlediği kararda yer aldı.

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Halaya verilen cezanın gerekçesi açıklandı: Görmesine rağmen...

Meydana gelen olayda Akça'nın her ne kadar çocuğun ölümünü istemese de gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtildi.

Sanığın, Eymen'in halası olması, olay sonrası kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle de cezasında indirim yapıldığı kararda yer aldı.


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