  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye dünyaya şifa dağıtıyor: 179 hasta ambulans uçaklarla ülkemize getirildi

Türkiye’nin sunduğu sağlık hizmeti dünyanın dört bir yanında farkını gösteriyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar kimsesizliğe terk edilmiyor. Öyle ki yalnızca geçen sene 179 hasta ambulans uçaklarla Türkiye’ye nakil edildi.

Türkiye dünyaya şifa dağıtıyor: 179 hasta ambulans uçaklarla ülkemize getirildi
Ekleme: 21.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye dünyaya şifa dağıtıyor: 179 hasta ambulans uçaklarla ülkemize getirildi
Türkiye dünyanın hangi noktasında olursa olsun hasta veya yaralı vatandaşlarını sahipsiz bırakmıyor. Ambulans uçaklar dünyanın pek çok noktasına ulaşarak hastaları Türkiye'ye getiriyor. Üst düzey sağlık alt yapısı sayesinde yaralar sarılıyor.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki sağlık hizmetine erişimine ilişkin soru önergesi verdi. Bakan Koca, 2022 yılında 179 hastanın yurt dışından ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Koca, yurt dışında yaşayan vatandaşların nakil taleplerinin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği/ başkonsolosluğu/ konsoloslukları aracılığıyla yapıldığını söyledi.

Koca, 'Uygun şekilde başvuru yapıldığı taktirde talepler yetkililerce değerlendiriliyor. İlgili hastaya ait başvurunun konsolosluk/büyükelçilik aracılığıyla Bakanlığımıza ulaştırılmasından sonra, tıbbi değerlendirme sonunda taşınma kararı verilen hastalarla ilgili, konsolosluk/hasta veya yakınlarıyla irtibata geçiliyor. Konsolosluk/büyükelçilik tarafından Dışişleri Bakanlığına 'Acil' koduyla iletilen belgeler yine 'Acil' koduyla Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Operasyon Birimine iletiliyor. Hastanın durumuyla alakalı gerekli değerlendirmelerin yapılmasını takiben durumu nakle uygun görülen hastalar için gerekli izinlerin çıkmasına müteakip nakil uçuşu sürecine başlanıyor' dedi.

Türkiye dünyaya şifa dağıtıyor: 179 hasta ambulans uçaklarla ülkemize getirildi

İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor