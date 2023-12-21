Türkiye dünyaya şifa dağıtıyor: 179 hasta ambulans uçaklarla ülkemize getirildi

Türkiye’nin sunduğu sağlık hizmeti dünyanın dört bir yanında farkını gösteriyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar kimsesizliğe terk edilmiyor. Öyle ki yalnızca geçen sene 179 hasta ambulans uçaklarla Türkiye’ye nakil edildi.

Türkiye dünyanın hangi noktasında olursa olsun hasta veya yaralı vatandaşlarını sahipsiz bırakmıyor. Ambulans uçaklar dünyanın pek çok noktasına ulaşarak hastaları Türkiye'ye getiriyor. Üst düzey sağlık alt yapısı sayesinde yaralar sarılıyor.MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki sağlık hizmetine erişimine ilişkin soru önergesi verdi. Bakan Koca, 2022 yılında 179 hastanın yurt dışından ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Koca, yurt dışında yaşayan vatandaşların nakil taleplerinin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği/ başkonsolosluğu/ konsoloslukları aracılığıyla yapıldığını söyledi.Koca, 'Uygun şekilde başvuru yapıldığı taktirde talepler yetkililerce değerlendiriliyor. İlgili hastaya ait başvurunun konsolosluk/büyükelçilik aracılığıyla Bakanlığımıza ulaştırılmasından sonra, tıbbi değerlendirme sonunda taşınma kararı verilen hastalarla ilgili, konsolosluk/hasta veya yakınlarıyla irtibata geçiliyor. Konsolosluk/büyükelçilik tarafından Dışişleri Bakanlığına 'Acil' koduyla iletilen belgeler yine 'Acil' koduyla Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Operasyon Birimine iletiliyor. Hastanın durumuyla alakalı gerekli değerlendirmelerin yapılmasını takiben durumu nakle uygun görülen hastalar için gerekli izinlerin çıkmasına müteakip nakil uçuşu sürecine başlanıyor' dedi.