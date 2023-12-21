Türkiye'den büyük hamle: 'Petrol var' söylentisi tüm bölgeyi sardı hepsi teker teker yeniden açılacak

Türkiye'nin petrol heyecanına bir yenisi daha eklendi. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan canlı yayında Adana'daki petrol söylentisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Adana'da tekrar gündeme gelen söylentiler 'petrol yok' denilerek üzeri kapatılan kuyuları yeniden açtırmaya başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, 'Türkiye'nin ilk jeologlarından Eyüp Taşman ve Mehlika Taşman Adana havzasını 3 ayrı bölgeye ayırdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;'Ceyhan ve Seyhan nehirlerini birebir Nijerya ile karşılaştırıyor. Bu olay gittikçe gelişecektir. Petrole gitmemiz lazım. Şırnak'taki durumu herkes biliyor. Buluyoruz işte. Burası da neden Şırnak olmasın?' dedi.Açıklamalarına örneklerle devam eden Prof. Dr. Esat Arslan, '9 tane kuyunun açılmış olması. Günde 2 bin varile yükselmiş olması gerçekten gurur veriyor. Özellikle burada Eyüp Taşman ve Mehlika Taşman'ın ismini vereceğim. Türkiye'nin ilk jeologlarındandır. Adana Havzasını 3 ayrı bölgeye ayırıyor. Ceyhan ve Seyhan nehirlerini birebir Nijerya ile karşılaştırıyor. İkincisi İskenderun'da bulunmuş olduğu mutlaka denize 1.850 metreye kadar bulabileceğimizi ifade ediyor. Üçüncüsü de Hatay'daki bir efsane değil tarihin ilk evresinden beri yanan kayalar diye ifade ettiğimiz bölgelerin içinde bulunduğu yöreyi de ifade etmek istiyor.' dedi ve şöyle devam etti;İki olgu çok önemli. 1954 tarihinde petrol kanununun çıkmış olması. Bu baya ciddi bir şekilde önümüzü açan bir olgu olmuştur. Buralarda deniz kabukları çıkıyor. Bu tabakanın çok fazla olması nedeniyle bu işi o zamandan beri çeşitli yayınlar yaparak belki bu aslında kapatılmış kuyular ama büyük bir gururla söylüyoruz 9 kuyunun açılması, Şırnak'taki ile beraber Türkiye'de 100 bin varile çıkmış olması gerçekten önemsenecek. Bu Türkiye'nin yüzde 12'ini petrol ihtiyacını karşılayabilir bir seviyeye gelmemiz hakikatten üzerinde durulması gereken çok önemli olgulardan bir tanesi. Bu olay gittikçe gelişecektir. Petrole gitmemiz lazım. Buluyoruz işte. Şırnak'taki durumu herkes biliyor. Burası da neden Şırnak olmasın?