  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trabzon'da hastanelik eden tırtıl paniği: Yoğun bakıma kaldırıldı

Trabzon'da piknik için gittiği alanda çam kese tırtılının boynunu ısırdığı kadın, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Böceğin ısırmasına bağlı akciğerinde çok sayıda apse oluştuğu belirlenen hasta, KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Ekleme: 21.12.2023 - 12:54 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'da hastanelik eden tırtıl paniği: Yoğun bakıma kaldırıldıKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Arzu Durmuş'un boynuna, piknik için gittiği alanda çam kese tırtılı düştü.

Böceğin ısırdığı Durmuş, birkaç gün sonra boyunda tutulma ve koluna doğru yansıyan ağrı şikayetleriyle hastaneye gitti.

İlk etapta ağrı kesici tedavisi uygulanan kadının, birkaç gün sonra ateşinin yükselmesi üzerine başvurduğu hastanede boynunda apse tespit edildi.

Nefes darlığı belirtilerinin de baş göstermesiyle durumu ağırlaşan Durmuş, sevk edildiği KTÜ Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine yatırıldı.

Yapılan tetkiklerde akciğerlerde iki taraflı olarak yaygın, çok sayıda irili ufaklı apse saptanan hastaya, antibiyotik tedavisi başlandı. Yoğun bakımdaki takibinde radyolojik bulguları gerileyen ve iyileşme saptanan kadın, göğüs hastalıkları servisine alındı.

Serviste iki kez göğüs ağrısı ve oksijen ihtiyacında artma görülmesi üzerine göğüs tüpü takılan Durmuş, durumunun düzelip normale dönmesinin ardından taburcu edildi.

Trabzon'da hastanelik eden tırtıl paniği: Yoğun bakıma kaldırıldı

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek, çam kese tırtılına daha çok Akdeniz, Ege, Marmara ile Karadeniz Bölgesi sahil kesimi ve Orta Anadolu'da rastlandığını belirtti.

Tırtılın üzerindeki tüylerin dökülerek havaya savrulabildiği, bu tüylerin temas eden ciltte döküntülere neden olabildiğine dikkati çeken Ayçiçek, 'Literatürde, bu tırtıla maruz kalma sonucu daha çok cilt lezyonlarıyla ilgili vakalar bildirilmiştir. Bizim vakamızda tırtılın hastanın boynunu ısırması sonucu önce boyun bölgesinde apse meydana gelmiş ve sonrasında o bölgedeki mikroorganizma kan yoluyla akciğere yayılarak çok sayıda apse lezyonu meydana getirmiştir.' ifadesini kullandı.

Arzu Durmuş ise gittiği piknikte çardakta otururken boynunda batma hissettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

'Yakınlarım başörtüme yapışmış tırtıl olduğunu fark etti. Boynumu incelediklerinde 30-40 diken benzeri şeyin cildime battığını fark ettiler. Birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolda ağrı ortaya çıktı. Çok defa acile gittim ama çare bulamadım. İki gün hastanede yattım yine de iyileşemedim. Halsizlik, yürüyememe ve solunum sıkıntısı üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldim. Allah razı olsun, onların sayesinde iyileştim. Başta hocalarım olmak üzere tüm hastane çalışanları, tedavimi çok güzel yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.'
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor