Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, öğrencilere seslenerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç işlediğini belirtti.
Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından öğrencilere seslenen Göksu, '' İstanbul'daki öğrenci kardeşlerime sesleniyorum; İBB Başkanı şu an bir suç işliyor ve sizleri mağdur ediyor! Verdiği sözleri tutmadığı gibi ulaşımda yapılan zamların sizlere yansıtılmaması için aldığımız meclis kararını da uygulamıyor.'' ifadelerini kullandı.