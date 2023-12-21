Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor

Esenler Belediye Başkanı, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından öğrencilere seslenen Göksu, '' İstanbul'daki öğrenci kardeşlerime sesleniyorum; İBB Başkanı şu an bir suç işliyor ve sizleri mağdur ediyor! Verdiği sözleri tutmadığı gibi ulaşımda yapılan zamların sizlere yansıtılmaması için aldığımız meclis kararını da uygulamıyor.'' ifadelerini kullandı.