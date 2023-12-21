TCMB: Deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis muafiyetine devam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati politika çerçevesine ilişkin bir duyuru paylaştı.Merkez Bankası, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirildiğini bildirdi.Bu çerçevede yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceği belirtilerek şöyle dendi:Türk Lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında Türk Lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edilecektir.Merkez Bankası'nın bugün aldığı faiz kararının ardından yayınladığı bir konu da deprem bölgesi ile ilgili oldu:Ayrıca, 29/12/2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama 6 ay süre ile uzatılacaktır.Depremin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususlar Haziran 2024'e kadar devam edecektir.