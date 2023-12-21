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Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya mecralarında Suriyelilerin Türkiye'de açtığı işletmelerde vergi ödemediği yönünde çıkan iddialara Meclis kürsüsünden cevap verdi. Bakan Şimşek Suriyelilerden vergi alınmadığına yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
Ekleme: 21.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya, enflasyondaki hedeflere, para politikasına, yapılan desteklere ve sık sık gündem getirilen yabancılardan vergi alınıp alınmayacağı konusuna değindi.

Bakan Şimşek, Meclis kürsüsünden bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerine sunumunu gerçekleştirirken, 'Suriyeliler vergi vermiyor' eleştirilerine de yanıt verdi.

'Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar'
Suriyelilerden vergi alınmadığına yönelik iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde bulunan yabancılar, şirket kurarlarsa kurumlar vergisine, işletme açarak şahsi faaliyetlerde bulunuyorlarsa gelir vergisine tabidir. Suriyeli veya başka ülke uyruklu insanlara yönelik herhangi bir vergi istisnası yoktur. Suriyeliler vergi vermek zorundalar ve veriyorlar.

'Kayıt dışı çalışma sadece Türkiye'deki yabancılarla ilgili değil'

Türkiye'de kayıt dışı çalışmanın önemli bir konu olduğuna işaret eden Şimşek, bu sorununun sadece Türkiye'deki yabancılarla ilgili olmadığını söyledi.

Türkiye'de kayıt dışı çalışma yüzde 50'den 27'ye düştü
Kayıt dışı oranın yüksek olduğunu dile getiren Şimşek, şu bilgiyi aktardı:

Biz kayıt dışı çalışma oranını düşürdük. Yüzde 50'lerden yüzde 27'lere kadar getirdik ama alacağımız daha mesafe var.
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Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
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