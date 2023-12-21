  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. adlı şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Ekleme: 21.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Siirt’te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen operasyon neticesinde; silahlı terör örgütüne üye olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H) suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. isimli şahıs, 21 Aralık 2023 günü Siirt il merkezinde icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan S.Ö. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Başta terör olmak üzere tüm suç örgütleri ve zehir tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
Edirne Belediye Başkanı'nın 47 yıl hapsi isteniyor
Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor
Faizde 250 baz puanlık artış dünya basınında: Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor