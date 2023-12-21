Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak, Galatasaraylı Fernando Muslera, Semih Kaya ve bazı iş insanları yüksek getirisi olan fon vaadiyle bankacı Seçil Erzan’a para kaptırmıştı. Yaşanan dolandırıcılık olayı sonrası Seçil Erzan tutuklanırken olaya ilişkin dava sürüyor.Yaşanan olayda mağdur olan kişilerden olan Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu yaşananlara ilişkin olarak Halk TV’ye konuştu. Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar para Belözoğlu, Seçil Erzan ile bir kere görüştüğünü ve durumdan şüphelenip olayı ortaya kendisinin çıkardığını iddia etti.Polisleri ve müfettişleri kendisinin çağırdığını kaydeden Belözoğlu, “Dolandırılma konusuna girmişken gerçekten Seçil Erzan’ın tezgahında Fatih Terim’in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna da yanıt verdi.Belözoğlu şunları söyledi:“Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya.”Belözoğlu, savcılığa verdiği ifadesinde, yüksek faiz getirisine nasıl ikna olduklarını ve ne kadar yatırdıklarını açıklamıştı.Belözoğlu, “Bu zamana kadar vermiş olduğum hiçbir parayı geri alamadım” demişti.Emre Belözoğlu, 1 milyon 492 bin dolar parasını Bahçekapılı Denizbank şubesinde elden teslim etti. Ardından Belözoğlu’nun tekrar gönderdiği 1 milyon 400 bin dolar parasını Bahçekapılı bu kez Seçil Erzan’a kendi ofisinde elden teslim etti.18 Mart'ta ise Belözoğlu 400 bin dolar parasını şoförü A.A. aracılığıyla Denizbank Genel Müdürlük binası önünde elden teslim etti.