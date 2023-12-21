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Samsun’da elektrikli battaniye kabusu: Bir anda alev aldı!

Samsun'da İbrahim Kök'e ait binanın üst katında, elektrik battaniye nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine giden ekipler, alevleri söndürmek için canla başla çalıştı. Yangın kısa sürede söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekleme: 21.12.2023 - 17:19 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Samsun’da elektrikli battaniye kabusu: Bir anda alev aldı!
Yürekleri ağza getiren olay Samsun'un Canik İlçesi'nde yaşandı.

61 yaşındaki İbrahim Kök'e ait 2 katlı binanın üst katındaki evde elektrik battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun’da elektrikli battaniye kabusu: Bir anda alev aldı!
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