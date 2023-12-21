Samsun’da elektrikli battaniye kabusu: Bir anda alev aldı!

Samsun'da İbrahim Kök'e ait binanın üst katında, elektrik battaniye nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine giden ekipler, alevleri söndürmek için canla başla çalıştı. Yangın kısa sürede söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.