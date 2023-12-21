Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Elektronik sigaralar, sağlıklı bir sigara bırakma yöntemi olarak pazarlanmış olabilir, ancak bugün 34 ülkede satışı yasaklanmış durumda. Ayrıca, 87 ülkede bazı aromaların yasaklandığı bilinmektedir. Diğer yandan, hala hiçbir yasak olmayan 74 ülke bulunmaktadır. Dünya genelinde en büyük elektronik sigara pazarlarından birine sahip olan ABD'de ise şu ana kadar herhangi bir yasaklama olmadı.

Elektronik sigaraların resmi olarak satışının durdurulduğu 34 ülkede, uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle cihazlar ve meyveli çeşitleri hala ulaşılabilir durumda bulunuyor. İstatistiklere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5'i, yani 11 milyon kişi, elektronik sigara kullanıyor. Ancak, gençler arasında kullanım oranı belirli yaş gruplarında çok daha yüksek seviyelerde seyretmektedir. Elektronik sigaraların gençler üzerindeki etkileri ve bu ürünlerin yaygınlığı, sağlık uzmanları ve otoriteler arasında endişe yaratmaktadır.Tütün şirketleri, e-sigaraların geleneksel sigaralara kıyasla daha güvenli olduğunu ve sağlık açısından daha düşük bir risk taşıdığını savunsa da, giderek artan kanıtlar, bu cihazların akciğerlere zarar verebilen ve kalp ile akciğer sorunları riskini artırabilen tehlikeli maddeler üretebileceğini göstermektedir. Bu durum, elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkilerine dair ciddi endişelere yol açmakta ve uzmanlar arasında daha fazla araştırma ve düzenleme ihtiyacı konusunda bir fikir birliği oluşmasına katkı sağlamaktadır.Son üç yıl içinde altı ülke, elektronik sigara satışını tamamen yasaklamak adına adım atmıştır. Bu ülkeler; Cabo Verde, Laos, Nikaragua, Norveç, Türkiye ve Vanuatu olarak sıralanabilir.Türkiye'de elektronik sigara ithalatı, satışı ve dağıtımı yasaklanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektronik sigara şirketleri hakkında, 'Halkımızı zehirleyerek zengin oluyorlar, buna izin vermeyeceğiz.' şeklinde ifadeler kullanarak bu kararı duyurdu.Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, ülkeleri vatandaşlarını, özellikle de çocuklarını ve gençlerini elektronik sigaralardan korumak amacıyla sıkı önlemler almaya çağırdı.Elektronik sigaralar, piyasada bulunan en az 16 bin aroma çeşidiyle sosyal medya aracılığıyla özellikle çocukları hedef alıyor. Bu ürünler, reklamlarında çizgi film karakterlerini kullanarak genç neslin ilgisini çekmeye çalışıyor ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.