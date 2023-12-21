Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm ailesini kaybeden ve bisküviyle çocuklarını bekleyerek hafızalara kazınan Şerif Amca, yaşadığı acının ardından yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetti.
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılına yaklaşılırken, yaşanan acılar tazeliğini koruyor.
Enkaz kaldırma çalışmaları süresince yaşanan olaylar da hafızalara yer etti.
Elinde bisküvi ile ailesini bekledi
Bunlardan biri de Şerif Amca...
Hatay'da evi yıkılan ve tüm ailesi enkaz altında kalan Şerif Amca, elinde bisküvi ile çocuklarını gözyaşları içinde bekledi.
'Cebimde bisküvi var yiyemiyorum'
Zorlu bekleyişte kendisine uzatılan mikrofona, “Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı.” açıklamasında bulundu.
O anlar Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.
Hayatını kaybetti...
Milyonları ağlatan Şerif Amca'dan ise acı haber geldi. Depremin ardından hayatını kaybeden Şerif Amca, dün hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılına yaklaşılırken, yaşanan acılar tazeliğini koruyor.
Enkaz kaldırma çalışmaları süresince yaşanan olaylar da hafızalara yer etti.
Elinde bisküvi ile ailesini bekledi
Bunlardan biri de Şerif Amca...
Hatay'da evi yıkılan ve tüm ailesi enkaz altında kalan Şerif Amca, elinde bisküvi ile çocuklarını gözyaşları içinde bekledi.
'Cebimde bisküvi var yiyemiyorum'
Zorlu bekleyişte kendisine uzatılan mikrofona, “Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı.” açıklamasında bulundu.
O anlar Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.
Hayatını kaybetti...
Milyonları ağlatan Şerif Amca'dan ise acı haber geldi. Depremin ardından hayatını kaybeden Şerif Amca, dün hayatını kaybetti.