Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat etti

Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılına yaklaşılırken, yaşanan acılar tazeliğini koruyor.Enkaz kaldırma çalışmaları süresince yaşanan olaylar da hafızalara yer etti.Bunlardan biri de Şerif Amca...Hatay'da evi yıkılan ve tüm ailesi enkaz altında kalan Şerif Amca, elinde bisküvi ile çocuklarını gözyaşları içinde bekledi.Zorlu bekleyişte kendisine uzatılan mikrofona, “Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı.” açıklamasında bulundu.O anlar Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.Milyonları ağlatan Şerif Amca'dan ise acı haber geldi. Depremin ardından hayatını kaybeden Şerif Amca, dün hayatını kaybetti.