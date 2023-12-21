  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm ailesini kaybeden ve bisküviyle çocuklarını bekleyerek hafızalara kazınan Şerif Amca, yaşadığı acının ardından yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat ettiTürkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1'inci yılına yaklaşılırken, yaşanan acılar tazeliğini koruyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları süresince yaşanan olaylar da hafızalara yer etti.



Milyonları ağlattı! Enkaz başında bisküvi ile bekleyen Şerif Amca vefat etti

Elinde bisküvi ile ailesini bekledi

Bunlardan biri de Şerif Amca...

Hatay'da evi yıkılan ve tüm ailesi enkaz altında kalan Şerif Amca, elinde bisküvi ile çocuklarını gözyaşları içinde bekledi.

'Cebimde bisküvi var yiyemiyorum'

Zorlu bekleyişte kendisine uzatılan mikrofona, “Cebimde bisküvi var. Dünden beri yiyemiyorum, çocuklarıma verecektim. Kimse çıkmadı.” açıklamasında bulundu.

O anlar Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

Hayatını kaybetti...

Milyonları ağlatan Şerif Amca'dan ise acı haber geldi. Depremin ardından hayatını kaybeden Şerif Amca, dün hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
Edirne Belediye Başkanı'nın 47 yıl hapsi isteniyor
Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor
Faizde 250 baz puanlık artış dünya basınında: Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor