MHP'den AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay için verdiği ikinci hak ihlali kararını değerlendirdi.Gazete Duvar'a konuşan Yıldız, 'Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi' dedi.'Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk' diyen Yıldız, 'AYM kararlarının gerekçesinin doğru olmadığını' belirtti.AYM'nin verdiği kararı nereye göndereceğini soran Yıldız, 'Eğer 13. Ağır Ceza'ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar da belli' diye konuştu.