MHP'den AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM'nin Can Atalay için verdiği ikinci hak ihlali kararı hakkında konuştu. Yıldız, "AYM kararlarının gerekçesinin doğru olmadığını" ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay için verdiği ikinci hak ihlali kararını değerlendirdi.
Gazete Duvar'a konuşan Yıldız, 'Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik? Yine ihlal kararı verdi' dedi.
'Başka türlü bir karar zaten beklemiyorduk' diyen Yıldız, 'AYM kararlarının gerekçesinin doğru olmadığını' belirtti.
AYM'nin verdiği kararı nereye göndereceğini soran Yıldız, 'Eğer 13. Ağır Ceza'ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar da belli' diye konuştu.