  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Özhaseki: 1,3 milyar hazine arazisi çiftçilere kiralandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hazineye ait 1,3 milyar metrekare tarım arazisinin, yeterli toprağı olmayan 80 bin çiftçiye kiralandığını duyurdu.

Ekleme: 21.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Özhaseki: 1,3 milyar hazine arazisi çiftçilere kiralandı
Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin artması için art arda adımlar atılıyor.

Tarım Bakanlığı'nın bu yöndeki destek ve hibelerinin yanında yeterli tarım arazisi olmayan çiftçilere de bu yönde destek sağlanıyor.

Hibe ve destek ödemesinden sonra arazi tahsisi

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamayla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını desteklediklerini belirtti.

Özhaseki, yeterli arazisi bulunmayan 80 bin çiftçiye uygun fiyatlı arazi kiralandığını söyledi.

Mehmet Özhaseki: 1,3 milyar hazine arazisi çiftçilere kiralandı

"Büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak"

Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

1,3 milyar metrekare araziyi 10 yıllığına vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik.

İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
Edirne Belediye Başkanı'nın 47 yıl hapsi isteniyor
Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor
Faizde 250 baz puanlık artış dünya basınında: Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor