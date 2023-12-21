Mehmet Özhaseki: 1,3 milyar hazine arazisi çiftçilere kiralandı

Türkiye'de tarımsal faaliyetlerin artması için art arda adımlar atılıyor.Tarım Bakanlığı'nın bu yöndeki destek ve hibelerinin yanında yeterli tarım arazisi olmayan çiftçilere de bu yönde destek sağlanıyor.Hibe ve destek ödemesinden sonra arazi tahsisiBu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamayla, Milli Emlak Genel Müdürlüğü eliyle çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını desteklediklerini belirtti.Özhaseki, yeterli arazisi bulunmayan 80 bin çiftçiye uygun fiyatlı arazi kiralandığını söyledi.Bakan Özhaseki, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:1,3 milyar metrekare araziyi 10 yıllığına vatandaşlarımıza uygun bedeller karşılığında kiraladık. Tarım yapmak isteyip toprağı bulunmayan veya çok az bir alanı bulunan vatandaşlarımızın başvurularını değerlendirdik ve 80 bin çiftçimize tahsisleri gerçekleştirdik.İnşallah burada yetişecek ürünler Türkiye'nin tarımsal üretimine, ihracatına ve büyük Türkiye hedefimize katkı sunacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun.