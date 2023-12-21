  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kuaföre giden kadın öyle bir şey yaptı ki! Biz işçinin emekçinin hakkını öderiz deyip…

Duyanları şaşkına çeviren olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. Genç bir kadın, kuaförde makyaj ve bakım yaptırdı. İş parayı ödemeye geldiğinde ise 'Muhasebecim parayı yollayacak, biz işçinin, emekçinin hakkını öderiz' diyerek kuaförden çıktı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

Ekleme: 21.12.2023 - 16:43 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Kuaföre giden kadın öyle bir şey yaptı ki! Biz işçinin emekçinin hakkını öderiz deyip…Maltepe'de bir kuaför salonuna gelen bir kadın, akşam programı olduğunu belirterek bayan kuaförü olan Yalçın ve Fatime Tunçel çiftinden makyaj işlemi istedi. Yaklaşık 1 buçuk saatlik işlemin ardından ruj beğenen kadın ürünü de alarak kasaya yöneldi. Kıyafetleri ve davranışlarından şüphelenmeyen kuaför salonu çalışanları kadın müşteriye işlemleri yaptı.

İşlemler bittikten sonra Fatime Tunçel'e, yanında para bulunmadığını söyleyen kadın, muhasebecisinin birkaç saat sonra ödeme yapacağını söyledi. Dükkan sahipleri Tunçel çifti, kendilerine 'Muhasebecim parayı yollayacak, biz işçinin, emekçinin hakkını öderiz' diyen kadının teklifini kabul etti. Telefon numarasını bırakan kadın, dükkandan ayrıldı. Ancak ne aramalara yanıt verdi, ne de parayı gönderdi.

Dükkan sahibi Yalçın Tunçel, iş yeri güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından meslektaşlarını da uyararak "Cumartesi sabahı ilk müşterimizdi. kendisi geldi makyaj istedi, biz de işlemlerini bitirdik. Makyaj bittikten sonra ürün de satın aldı. Kasaya geldiğinde 'ücreti muhasebecim gönderecek' dedi.

Kuaföre giden kadın öyle bir şey yaptı ki! Biz işçinin emekçinin hakkını öderiz deyip…

Ben de bizim böyle bir çalışma sistemimiz yok dedim. Kadın da bana 'biz işçinin, emekçinin hakkını yiyecek ahlaksızlar değiliz' dedi. Ancak sonuç olarak cumartesi göndereceğim dediği para 5 gün oldu geri gelmedi. Aradığımızda kendisine ulaşamadık. Daha sonra bir araştırma yaptığımızda bir çok esnafı dolandırdığını öğrenmiş olduk" dedi.

Kadın şahsın isteği üzerine işlemleri yapan kuaför esnafı Fatime Tunçel, "Kadın dükkana geldiğinde akşam bir programı olduğunu onun için de makyaj yaptırmak istediğini söyledi. 1 buçuk saat makyaj işlemi yaptık.

Sonrasında ruju beğendi ve satın almak istedi. İşlem bittikten sonra kasaya geldiğinde muhasebecisinin parayı göndereceğini söyledi.

Çarşamba günü beş kişi geleceklerini Ve aynı şekilde makyaj yaptıracaklarını söyledi. Fakat ödeme yok, telefonlara cevap veren de yok. Kadının bin liralık bir ücret ödemesi gerekiyordu" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
Edirne Belediye Başkanı'nın 47 yıl hapsi isteniyor
Tevfik Göksu öğrencilere seslendi: İmamoğlu suç işliyor
Faizde 250 baz puanlık artış dünya basınında: Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Normalinden daha zararlı! DSÖ'den açıklama: Elektronik sigara o ülkelerde yasaklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Ehliyet ve kimlik için yenileme tarihi yeniden açıklandı

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

48 yıl suçsuz yere hapis yattı: İşte ilk sözleri

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor