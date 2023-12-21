Konya'da 6 çocuğu istismar eden bakkala 'iyi hal' indirimi verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bakkal işleten Osman Ö., geçen şubat ayında iddiaya göre, bakkala alışveriş yapmaya gelen yaşları 9 ile 12 arasında değişen 6 çocuğa, farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu.Çocuklar, bakkala gittiklerinde Osman Ö.’nün kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine bildirdi.Aileler, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.Başlatılan soruşturma kapsamında Osman Ö., gözaltına alındı.İfadesi alınan şüpheli çıkarıldığı Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Osman Ö. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 48 yıl hapis istemiyle dava açıldı.İddianamede; yaşları 9 ile 12 arasındaki 6 kız çocuğunun mahallelerindeki bakkalı işleten Osman Ö.’nün dükkanına gittiği ve burada çocukları sıkıştırıp öpmeye çalıştığı, kucağına oturtarak sarıldığı, farklı tarihlerde birden fazla bu eylemi yaptığı, mağdurların Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadelerinin de tutarlı, ciddi ve inandırıcı olduğu anlaşıldığından ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan yargılanması talep edildi.Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve suçlamaları kabul etmeyen Osman Ö., savunmasında, ''Suçlamaları reddediyorum, beraatimi istiyorum.” dedi.Mahkeme heyeti, çocuklara yönelik 'cinsel istismar' eyleminin farklı zamanlarda, birden fazla kez gerçekleştiğinin sabit olduğunu belirtti.Eylemlerin sarkıntılık boyutunda kaldığına kanaat getirildiğini ifade eden heyet, cezanın asgari hadden ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşıldığını kaydetti.Mahkeme, Osman Ö.'ye önce 5'er yıl hapis cezası verdi. Suçun her bir çocuk için birden fazla gerçekleştiği için ceza 6 yıl 3'er aya çıkartıldı.Osman Ö., duruşmadaki tutum ve davranışından dolayı iyi hal indirimi uygulanarak ceza 5 yıl 2 ay 15'er gün olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.