KKTC'den Türkiye mesajı: Vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 'egemen eşitlik' ve 'eşit uluslararası statü' teyit edilmeden müzakerelere geçmeyeceğini belirterek 'Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin buradaki varlığı barışın, huzurun ve güvenliğin elbette sigortasıdır, teminatıdır. Bizim vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir.' dedi.Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC'de 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları ve yetkililer katıldı.Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, deftere yazdığı mesajda, Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların 60. yılı olduğunu belirterek şehitleri andı.Tatar, 'Huzur ve güven içerisinde özgürce yaşamak ve kendi kendini yönetmek azmiyle dökülen bu kanları, yapılan fedakarlıkları unutmak mümkün değildir.' ifadesini kullandı.Şehitler sayesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içerisinde yaşadığını hatırlatan Tatar, 'Bugün geldiğimiz aşamada geçmiş acıların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.' değerlendirmesinde bulundu.Tatar, törenin ardından Lefkoşa'da bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anma programında konuştu.21 Aralık 1963'ten bu yana 60 yıl geçtiğini belirten Tatar, o günden bu yana çok şey yaşandığını dile getirdi.Tatar, 20 Temmuz 1974'teki Barış Harekatı'nın bir dönüm noktası olduğunu söyledi.Harekatın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolun açıldığını belirten Tatar, 'Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü. Bunlar teyit edilmeden bizlerin müzakerelere geçmesi mümkün değil. Çünkü artık bu coğrafyada bizleri barış ve güvenlik içerisinde geleceğe taşıyabilecek bir devletimiz vardır: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.' diye konuştu.Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki bir Türk devleti olarak bu coğrafyadaki milli ve ulusal çıkarları da temsil eden bir kazanım olduğuna dikkati çekerek bunun çok cefa, fedakarlık, şehitlerle ve bedel ödeyerek kazanıldığını belirtti.Doğu Akdeniz'de şu anda bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC'nin çok büyük değer olduğunun, bunun değerinin ve anlamının bilinmesi ve egemenlikten asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizen Tatar, 'Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin buradaki varlığı barışın, huzurun ve güvenliğin elbette sigortasıdır, teminatıdır. Bizim vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir.' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu da 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası'na ilişkin bir mesaj paylaştı.Feyzioğlu, mesajında, 'Kanlı Noel'e dikkat çekerek Rumların, Türklerle kurulan ortak devleti gasbettiğini anlattı.Terör örgütü EOKA çetelerinin 'Kanlı Noel' olaylarında Kıbrıs Türklerini topyekun etnik temizlikle yok etme planını hayata geçirmeye kalkıştığını vurgulayan Feyzioğlu, '(Rumlar) Kahraman Kıbrıs Türklerinin, Mücahit ve Mücahidelerin Ana Vatan Türkiye ile omuz omuza direnişi sonucunda başaramadılar.' ifadesini kullandı.Feyzioğlu, mesajında şu değerlendirmede bulundu:'Tam on bir yıl denediler. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde devam eden soykırım gibi Kıbrıs'ta da dünya kör gözlerle baktı durdu. Kıbrıs Türkü'nün Ana Vatanı Türkiye vardı ama... İzin vermedi Türkiye ve Kıbrıs Türkü bu aşağılık etnik temizliğe. Herkes bilsin... Türkiye ve KKTC sonsuza dek ayrılmaz bir ittifak içinde bir ve beraber var olacak.'Hafta boyunca başkent Lefkoşa ve diğer ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.