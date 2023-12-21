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İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor

Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık üssü olan İzmir Şehir Hastanesi'ne toplu ulaşımla gitmek için vatandaşlar büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle İzmir'in en kalabalık ilçelerinden hastaneye direk ulaşımın olmaması vatandaşları zor durumda bırakıyor.

İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
Ekleme: 21.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
Türkiye sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastanelerinin yapımı devam ediyor...

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olan ve tam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini bünyesinde bulunduran İzmir Şehir Hastanesi, geçtiğimiz 16 Ekim'de hasta kabulüne başlamıştı.

İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor

Ulaşım çilesi

2017'de yapımına başlanan ve 6 yıl sonra açılışı gerçekleştirilen hastane, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanırken, hastaneye ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar ise sürüyor.

Hat talebinde bulundular

Toplu ulaşımla hastaneye ulaşım konusunda sıkıntı çektiklerini söyleyen vatandaşlar, özellikle işe gidiş ve geliş saatlerinde otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti.

5 hatta toplam 25 otobüsün hizmet verdiği hastaneye ulaşmak için hastalar, hasta yakınları ve hastane personelleri büyük güçlük yaşarken, hat sayısının artırılması talebinde bulunuyorlar.

Ayrıca İzmir'in en kalabalık üç ilçesi Bucai Karabağlar ve Konak'tan direkt ulaşımın olmaması, vatandaşların yollarda saatler süren vakit kaybı yaşamasına neden oluyor.

İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor

Otobüsler 20 dakika sıklıkla geliyor

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından, bölgeye hizmet vermesi için toplam 21 otobüsün tahsis edildiği 4 yeni hat oluşturmuş, Bayraklı Toplu Konut Alanı ile EVKA 3 Metro (559), Bayraklı İZBAN İstasyonu (598) ve Bornova Metro Aktarma Merkezi (533) arasında üç hattın çalıştığı, ayrıca yurtta kalan öğrenciler için Bornova Metro Aktarma Merkezi'ne 558 hat numaralı otobüsler de ekspres olarak hizmet verdiği; araçların gün içinde yolcu yoğunluğuna göre 8 ile 24 dakika aralıklarla servis yaptığı belirtilmişti.

Öte yandan 4 Aralık itibarı ile ESHOT Genel Müdürlüğü, 532 hat numaralı Bayraklı Şehir Hastanesi - Bostanlı İskele hattını da devreye almış, bu hatta da 4 aracın 20 dakika sıklıkla çalıştığı açıklanmıştı.
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İzmirlinin çilesi! İzmir Şehir Hastanesi'ne ulaşım sorunu sürüyor
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