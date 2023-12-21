İzmir'de firari FETÖ'cülere operasyon: 16 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ'ye ait örgüt evlerinde gizlendikleri belirlenen firari hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç bir Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı.
İzmir'de FETÖ'ye ait örgüt evlerinde gizlendikleri belirlenen firari hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç bir Yargıtay üyesinin de bulunduğu 16 kişi yakalandı.
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