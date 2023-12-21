İYİ Parti'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu

İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girme kararı sonrası gözler belirleyecekleri adaya çevirilmişti. Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş için sarf ettiği sözler sonrası parti seçmenleri kimin aday gösterileceğini merakla bekliyordu...İYİ Parti’nin İstanbul için düşündüğü kişinin Prof.Dr.Naci Görür olduğu konuşuluyordu.tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Prof.Dr.Naci Görür, Beyaz Gazete'nin sorularını yanıtlayarak tüm bu iddialara son noktayı koydu.'Yani şaka herhalde, şimdi sağ olsunlar insanlar seviyorlar kendileri kafalarından bir şeylere layık görüyorlar. Size şöyle söyleyeyim; ben bir bilim adamıyım, yani öyle olmaya gayret ediyorum, kalmaya gayret ediyorum. Bir yaşa geldikten sonra da ömrümü milletime adadım, kendi aklımca… Milletime deprem nedir, deprem kültürü nasıl olur, kentlerimizi depreme nasıl hazırlarız, insanlar nasıl ölmez, deprem siyaset üstüdür bunları anlatmaya çalışıyorum.Göçük altından insanlarımızı çıkarırken AK Partili, CHP'li, MHP'li diye ayırmıyoruz, onlar kendi canlarımız. Memlekette çok siyasetçi var, siyaseti seven onlar olsunlar. Ben kendi insanıma partiler üstü hizmet edeyim ama diyelim ki sen AK Partilisin, deprem konusunda hasbelkader benim bilgime ihtiyacın varsa senin de emrinde çalışırım. Öbürü için de çalışırım. Kavganın, gürültünün, siyasetin içine girmek istemiyorum. Onlar takdir eder, layık görür, teklif eder etmez, bakmıyorum. Benim fikrim bu.''Yani çok teklifler gelip gidiyor, baya teklifler geliyor. Milletvekilliği teklifleri falan… Sevdiklerimden falan yokluyorlar, soruyorlar.''“Aday olmayı düşünmüyorum, siyaseti düşünmüyorum. Siyasetçi olursam sesim ne kadar insana ulaşır ki? Hele siyaset bu kadar sertleşmişse… Bütün millete ulaşabilir misin ulaşamazsın ki yani…Bir de bilim adamı kalsın yani herkesin siyasette olması şart değil. İnşallah ülkemizde hizmet etmeye devam ederiz. Bu deprem konusunda çok dikkatli olmak lazım. Bu vebal meselesi, insanların can güvenliği yani. Binlerce insanımızı kaybettik, bu ülkenin devamlı yas etmesi lazımdı.'