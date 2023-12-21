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İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı

İYİ Parti'de Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
Ekleme: 21.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:38 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı
İyi Parti kanadındaki kriz gittikçe büyüyor...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra belini doğrultamayan İyi Parti'de istifa furyası sürüyor. Meral Akşener bu süreçte yerel seçimlere rotasını çevirdi ancak ana kadronun dağılmaya başlaması, seçimlerde soruna da işaret ediyor.

Partiden kendi isteğiyle gidenlerin dışında ise görevden almalar gündeme geliyor.

4 ilçe başkanı görevinden alındı

Kaosun sürdüğü İyi Parti'de; Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım; sosyal medyadan yaptığı paylaşımda partinin Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının görevden alındığını duyurdu.

İYİ Parti'de Ankara depremi! 4 ilçe başkanı görevden alındı

İyi Parti'de istifa furyası yaşanıyor

İyi Parti'de ilk kopuş, Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesiyle başladı, Onu Erdal Sarızeybek'in istifası izledi.

Genel seçim sürecinde Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla yeniden hareketlenen süreç, seçimin ardından devam etti. Milletvekilleri Ahat Andican ve Aytun Çıray istifalarını açıkladı.

İyi Parti kurucu üyeleri Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor da parti yönetiminin hatalar yaptığını savunarak istifa etti.

Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak İyi Parti'den ihraç edildi. 6 kişi içinde Akşener'e muhalif olan Ortak Akıl Platformu'nu kuran isimler bulunuyordu.

Eski milletvekilleri Aydın Adnan Sezgin, Durmuş Yılmaz ve Hasan Subaşı ile GİK üyesi Bahadır Erdem'in istifaları da bu süreçte öne çıktı. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve Ankara Milletvekili Adnan Beker, istifa kararlarında öne çıkan isimler oldu.

Disiplin süreci tamamlanan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi. Dün bir istifa haberi de İyi Parti Toplumsal Politikalar Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Ece Güner'den geldi

Bütün görevlerinden istifa eden Güner, ittifaksız yerel seçim kararının doğru olmadığını savundu, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok ise görevinden alındı.
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