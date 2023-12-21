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İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü: Dere köpürdü!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir dere, tedirginliğe yol açtı. İddiaya göre kimyasalların karıştığı dere bir anda köpürmeye başladı, çevreye kötü kokular yayıldı. Vatandaşlar ihmalden dert yandı.

Ekleme: 21.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü: Dere köpürdü!İstanbul Esenyurt'ta Haramidere'ye karıştığı iddia edilen kimyasallar, suda köpüklerin oluşmasına neden oldu.

Çevrede yaşayanlar, dereden zaman zaman kötü kokuların yayıldığını öne sürerek, sorunun çözülmesini istedi. Boya ve plastik gibi ağır sanayi fabrikaları önünden geçen derede oluşan köpükler, görüntülere yansıdı.

"PİS KOKUDAN DURULMUYOR"
Ortaya çıkan görüntüden duyduğu rahatsızlığı ifade eden çevre sakini Haydar Kantar, "Buradan pislik akacak, sen bunun üstünü kapatmayacaksın, kapatın. Her şeyden önemlisi sağlıktır. Kanalizasyonların 4'te 3'ü buraya akıyor zaten. Gelen pislikler de buradan geçiyor. Pis kokudan geçilmiyor. Yazın burada pis kokudan duramazsın, kışın zaten hiç duramıyorsun" şeklinde konuştu.

İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü: Dere köpürdü!

KİMYASAL ATIK VURGUSU
Uzun yıllardır Esenyurt'ta yaşadığını dile getiren Osman Kaplaner, "Sürekli bu Kıraç'taki dereden kaynaklanan koku, özellikle yaz aylarında oluyor. Dere üzerinde oturduğumuz için sürekli bu kokudan rahatsız oluyoruz. Bazen geceleri kimyasal atık, mazot gibi atıklar gönderdikleri için sürekli bu koku evdeki giderlerden hissediliyor.

Bazen de dereden köpük geliyor, hatta köpük yollara taşıyor. Bununla ilgili belediyenin bir çalışma yapıp, bunları düzenlemesi gerekiyor. Köpükler büyük ihtimal fabrikalardan gönderilen kimyasal atıklardan kaynaklı bir etkileşim oluşuyor. Derenin kat kat oluşundan dolayı köpürme meydana geliyor.

Ya da yukarda herhangi bir oto yıkama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama büyük bir ihtimalle kimyasal atıklardan kaynaklanıyor. Sadece dereden değil buradaki rögarlardan da geliyor köpük, genellikle akşam saatleri salınıyor ve yolların kenarlarında köpükler çıkıyor" dedi.

İstanbul Esenyurt'ta korkutan görüntü: Dere köpürdü!

KÖTÜ KOKUDAN DERT YANDILAR
Meral Mercan ise, "Ben 5 yıldır burada oturuyorum, köpük sürekli var, nereden geldiğini bilmiyorum. Yaz aylarında aşırı derecede sinek, çok kötü bir koku, camları açtığınız zaman değişik değişik böcekler camın önüne geliyor.

Normalde belediyeyi aradığımız zaman, ilaçlama, gelip buraya bakma gibi bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.
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