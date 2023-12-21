İstanbul'da 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın' diyen kadına saldırdı

Akşam saatlerinde bir kadın ile bir adam arasında çıkan tartışma caddeye taştı. Kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırması üzerine sinirlenen adam, kadına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kadına şiddetin adresi bu kez İstanbul...Bahçelievler'de caddede seyir halindeki otomobil sürücüsü ve yanındaki kadın arasında tartışma çıktı.Otomobili sağa çekerek durduran adam, kadını araçtan indirmek istedi.Öfkeli adam, kadının inmemesi üzerine otomobili bırakıp caddede yürümeye başladı.Bir süre sonra da 'Çık dışarı' diye bağırdı. Otomobilden inen kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye tepki gösterdi.Duruma sinirlenen adam 'Sen neyin peşindesin?' diyerek kadına tekme attı.Araya giren vatandaşlar, öfkeli adamı olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Tartışmaya şahit olan Kazım Mertoğlu, "Kız otomobilden aşağıya indi, bağırmaya başladı. Beyefendi de aşağıya doğru kaçtı. Tekrar geri dönüp kıza vurmaya başladı. Vuran adam 'Git' diyordu. Kız 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağırıyordu. Gençler vardı burada, adamı korkutup kaçırdı. Aşağıya doğru kovalamaca oldu. Kızın ayaklarına doğru vurdu. Kız 'Bir şey yaptıysan sonucuna katlanacaksın' diye bağırıyordu." ifadelerini kullandı.