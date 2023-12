İsrail'de ortalık karışıyor! Netanyahu'ya darbe mi yapıldı? Yair Netanyahu gündeme getirdi

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'ya darbe mi yapıldı? Geçtiğimiz haftalarda The New York Times, İsrail'in sır gibi sakladığı belgeleri deşifre etmişti. O belgeler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İsrail'de ortalık giderek karışıyor. Geçtiğimiz haftalarda deşifre olan belgelerin ardından İsrail'de bu kez de darbe iddiası gündemde... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlunun son hamlesi dikkat çekti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını önceden bilmek ve "defakto" askeri darbeye teşebbüs etmekle suçlayan X paylaşımını beğendi.



"ASKERİ DARBENİN TAM ORTASINDAYDIK"



The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun oğlu Yair'in beğendiği X gönderisinde, "7 Ekim'de, Simha Tora (Bayramı) sabahında gerçekleşecek olan saldırıyı Başbakan'a bildirmeyen Herzi Halevi liderliğindeki bir askeri darbenin tam ortasındaydık." ifadesi kullanıldı.



"DARBE NE BİTTİ NE DE TAMAMLANDI"



Sosyal medya kullanıcısının X gönderisinde "Darbe ne bitti ne de tamamlandı." paylaşımına yer verilirken Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bir askeri üsse girişini engelledikleri iddia edildi.



Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail askeri üssüne gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin Halevi ve Gallant tarafından iptal edildiğini öne sürmüştü. Ynet'in haberine göre, İsrail ordusundan ve Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin zaman kısıtlaması nedeniyle ertelendiği ve Ben Gvir'den başka bir tarih ayarlamasının istendiği bildirilmişti.



Yair Netanyahu'nun beğendiği sosyal medya paylaşımında Herzi hakkındaki iddialar, ilk olarak İsrailli Kanal 12 televizyon kanalında gündeme getirilmişti.



Kasımda Yair Netanyahu, Telegram hesabında 3 bin Hamas mensubunun 7 Ekim'de Gazze'den İsrail'e geçişlerine ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri, Shin Bet ve Yüksek Mahkemeyi suçlayan gönderileri paylaşmıştı.



Siyonist İsrail, Gazze soykırımına kaldığı yerden devam ederken The New York Times gündeme bomba gibi düşen 40 sayfalık belgeleri deşifre etmişti. İsrail'in sır gibi sakladığı Eriha Duvarı kod aldı belgeler büyük bir istihbarat krizini gözler önüne sermişti.



NYT İsrail'in Hamas'ın ülkenin güneyine yapacağı baskını bir yıl önceden öğrendiğini yazdı. 'Eriha Duvarı' kod adlı 40 sayfalık belgede, Hamas'ın saldırı planının ayrıntılı bir şekilde yazıldığı ifade edildi.



Belgede Hamas'ın İsrail'in hassas askeri belgelerine dahi ulaşabildiğinin gösterildiği ancak İsrailli yetkilileri Hamas'ın bu kadar geniş çaplı bir saldırıyı gerçekleştiremeyeceğini düşünerek iddiaları reddettiği belirtildi.



İsrailli yetkililerin uyarıları görmezden geldiği belgenin detayları dünya gündemine bomba gibi düşerken belgede yazan detaylar aktarıldı.



'Saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması, insansız hava araçlarının sınır boyunca güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri etkisiz hale getirmesi ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü, motosiklet ve benzeri araçlarla kitleler halinde İsrail'e akması' gibi detaylar yer alıyordu ki bütün bunlar 7 Ekim'de gerçekleşti.



Daha önce de The Financial Times İsrail'in bu istihbarat bildigierini neden gözardı ettiğini yazmıştı. Financial Times'da yer alan bir habere göre, İsrailli üst düzey askeri istihbarat yetkilisi, 7 Ekim'deki Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu öngören ayrıntılı uyarıyı 'hayali bir senaryo' olarak nitelendirerek reddetti.



Aksa Tufanı Operasyonu'ndan haftalar önce Hamas'ın çeşitli yerlerdeki sınır karakollarını havaya uçurmak, İsrail topraklarına girmek ve kibbutzimleri ele geçirmek için eğitim aldığı da dahil olmak üzere özel uyarılar yapılmasına rağmen raporun reddedildiği yazıldı.



Bu raporun hayali bir senaryo olduğu iddia eden albayların 'Biraz daha bekleyelim' dedikleri de iddialar arasında yer aldı.



Uyarıların düşük rütbeli askerlerden gelmesi nedeniyle ordunun harekete geçmediği açıkça itiraf edilirken konuya aşina ikinci raporun ise disiplin cezasına varan bir tartışma konusu haline geldiği ifade edildi.



İsrail Savunma Kuvvetleri, "komutanlarının ve askerlerinin tamamen Hamas'ı yenme misyonlarına odaklandıklarını" vurgularken bu uyarının yerine getirilmemesinin nedeninin 1973'teki istihbarat başarısızlıklarından sonraki tartışmaları tekrarladığına dikkat çekildi.



İki yetkili de uyarıların yalnızca düşük rütbeli askerlerden geldiği için değil aynı zamanda İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik tam bir abluka hedefi ile de çeliştiği için dikkate alınmadığı belirtildi.