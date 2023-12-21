Gabar'daki günlük petrol üretimi kaç varile yükseldi? Bakan Bayraktar açıkladı

Eli kanlı terör örgütlerinden temizlenen Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde keşfedilen petrolün günlük varil üretiminde artış sağlandı. Müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdi.Başkent Millet Bahçesi'ndeki Altın Mekan Kütüphanesi'nde Ankaralı gençlerle bir araya gelen Bayraktar, Karadeniz doğal gazından Gabar petrolüne ve nükleer enerjiye kadar pek çok konuda gençlerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna işaret eden Bayraktar, 'Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden biri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda, inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından kurtarabilmek.' ifadelerini kullandı.Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğinin ve enerji güvenliğinin, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde bir konu olduğunun altını çizen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı;'Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu aramaları biz yapalım dedik. 21 Ağustos 2020'de tam pandeminin ortasında, Cumhurbaşkanı'mız milletimize bir müjde olarak Sakarya gaz sahasındaki keşfi bildirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Tam üretime geçtiğinde, Türkiye'nin ihtiyacının belki yüzde 25-30'unu karşılayabileceğimiz veya hane halkının yani konutlardaki doğal gazın tamamının ihtiyacını karşılayabileceğimiz büyük keşif yaptık. Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz.'Programa Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X ile geldiğini belirten Bakan Bayraktar, 'Hemen her şeyin elektrikli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz elektriği ondan üretmeyelim, bundan üretmeyelim, nükleerden üretmeyelim. Nükleer enerji olmazsa Türkiye daha güvenilir bir ülke olur mu? Nükleer olursa daha güvenilir olur.' değerlendirmesinde bulundu.