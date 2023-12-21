Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı

13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'dan devralan CHP Lideri Özgür Özel, çalışmalarını sürdürüyor.Yerel seçimler öncesinde adayları belirlemek için çalışan CHP yönetimi bir yandan da görüşmelerine devam ediyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü konuğu Fransa Büyükelçisi oldu.Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.Görüşmede CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.Gerçekleştirilen görüşmede Fransız Büyükelçisi Dumont'ın, Özel karşısında rahat tavırlar sergileyerek bacak bacak üstüne atması dikkatlerden kaçmadı.CHP Lideri karşısında yayılarak bacak bacak üstüne atan Fransız elçi, bazı partililerin tepkisine neden oldu.