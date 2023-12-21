Faizde 250 baz puanlık artış dünya basınında: Parasal sıkılaştırmanın sonuna gelindi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı, küresel ekonomi çevrelerinde yankılandı.ABD merkezli Bloomberg, 'Türkiye Merkez Bankası bir kez daha faiz artırarak döngünün sonuna yaklaştı.' dedi.TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu'nun, perşembe günü gösterge faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 40'tan yüzde 42,5'e yükselttiği kaydedildi.Bankanın agresif sıkılaştırmanın hızını yavaşlatmasının beklendiğine vurgu yapıldı.Açıklamada, sıkılaştırma döngüsünün 'mümkün olan en kısa sürede' tamamlanacağının belirtildiğinin altı çizildi.İngiltere merkezli Financial Times, 'Türkiye, faiz oranlarını yüzde 42,5'e yükseltti' başlıklı haberinde şunları aktardı:Politika yapıcılar uzun süredir devam eden enflasyonu dindirmeye çalışıyor. Türkiye, üst üste yedinci ayda faiz oranlarını artırdı.250 baz puanlık artışı paylaşan Reuters haber ajansı, sürdürülebilir fiyat istikrarının sağlanması için parasal sıkılaştırmanın 'gerektiği kadar devam ettirileceğine' ilişkin açıklamaya yer verdi.Haberde, 'Türk Lirası (TL), art arda yedinci aylık faiz artışının ardından büyük ölçüde istikrarlı kaldı.' denildi.