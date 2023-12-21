Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları

Aday belirleme çalışmaları süren AK Parti'de, seçim kampanyası için de çok yoğun bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanya programı da netleşmeye başladı.Yerel seçimler için partilerin çalışmaları sürüyor.CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, AK Parti'de, seçim kampanyası için süren çalışmalara ilişkin son bilgileri aktardı.Yerel seçimler yaklaştıkça AK Parti'nin seçim kampanyası detayları netleşmeye başlıyor. Seçim kampanyasını yürütecek ekip Bakanlıkları şu sıralarda tek tek ziyaret ederek ortaya konulabilecek yerel seçim döneminde vatandaşa vaat olarak sunulabilecek projelere dair fikir alışverişlerinde bulunuyor. Atılabilecek adımlar not ediliyor.Örneğin Tarım Bakanlığı'nın kent tarımı projeleri şehirlere ne derecede uygulanabilir? Başka bir başlık ise emekliler hakkında karşımıza çıkıyor. Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi? Bu sorulara yanıt aranıyor.Ayrıca başıboş sokak hayvanlarına ilişkin dünyadaki, Avrupa'daki örnekleri bir süredir hem bakanlıklar hem AK Parti inceliyor. Sokak hayvanları sorununa çözüm olabilecek hangi projeler var, bunları nasıl uygulanabilir? Bu detaylar AK Parti'nin seçim kampanyasında yer alabilecek başlıklar arasında yer alıyor.Cumhurbaşkanı'nın mitingleri de merak ediliyor. 1 Şubat itibarıyla mitinglerin başlaması bekleniyor. Hem parti teşkilatı hem Cumhurbaşkanlığı şu sıralarda miting takvimine çalışıyor. Toplamda 50 ili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret etmesi beklentiler arasında.15 Ocak'ta AK Parti'nin büyük aday tanıtım toplantısını yapması bekleniyor. O programın başkent Ankara'da olacağını ifade edelim.6 Şubat depremlerin 1'inci yıl dönümü olacak. 6 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesinde olmasını ve depremzedelere dönük bazı müjdeleri paylaşmasını bekliyoruz.Seçim kampanyasında seçim şarkıları, müzikleri karşımıza çıkıyor. AK Parti Özhan Eren ile çalışıyor. Hatırlanacaktır ‘Haydi bir daha' karşısı vardı AK Parti'nin, 2011 yılı seçimlerinde kullanmıştı, o şarkının bestecisi Özhan Eren, bu seçim döneminde AK Parti'nin seçim müzikleri üzerine çalışan isim olacak. Bazı müziklerin hazır olduğunu söylememiz mümkün.Kampanyanın detaylarına baktığımızda muhalefete sözde belediyecilik kavramları ile geçtiği 5 yılda vaatlerini yerine getirmediği ifadeleri ile yüklenmeyi planlıyor AK Parti, 5 yıl içerisinde muhalefet belediyelerinin vadettiği, yerine getiremediği bazı projelerin vatandaşın dikkatine sunulması bekleniyor. AK Parti'nin broşürü olacak. 15 maddede gerçek belediyecilik anlatılacak. Şeffaf, adaletli, eşitlikçi, üretken belediyecilik gibi 15 maddede gerçek belediyecilik kavramının altı doldurulacak. Yol haritası AK Parti'nin belediye başkanlarının hepsinde mevcut olacak, onların kampanyasında kullanılacak.