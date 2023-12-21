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Emekliye ayrılan 30 adet Eurofighter'ın akıbeti belli oldu: Transfer planına bakan cevap verdi

İngiltere Hava Kuvvetleri, Eurofighter Typhoon uçaklarının ilk serisi olan 30 adet Tranche-1'i emekliye ayıracak. Uçakların Ukrayna'ya gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu cevaplayan İngiliz bakan James Cartlidge, jetleri bekleyen akıbeti açıkladı.

Ekleme: 21.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Emekliye ayrılan 30 adet Eurofighter'ın akıbeti belli oldu: Transfer planına bakan cevap verdi
İngiltere, Almanya, İspanya ortaklığıyla geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ilk versiyonu olan Tranche-1'lerde kritik gelişme: İngiltere hükümeti, envanterde bulunan 30 adet Tranche-1 savaş uçaklarını emekliye ayırıyor.

Devlet Bakanı James Cartlidge, uçakların Ukrayna'ya gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin Güney Norwich İşçi Partisi Milletvekili Clive Lewis'in sorusuna verdiği cevapta, bu iddianın doğru olmadığını bildirdi.

30 adet uçağı hurdaya çıkaracaklarını ve jetlerin yedek parça envanterinin zenginleştirilmesi için parçalanacağını kaydeden Lewis, 'Typhoon filosu, yedek parça envanterine katkıda bulunmak amacıyla kullanılabilir parçalardan arındırmak için bir üretim azaltma programına tâbî tutulacak' dedi.

Emekliye ayrılan 30 adet Eurofighter'ın akıbeti belli oldu: Transfer planına bakan cevap verdi

ENVANTERDE 107 ADET TYPHOON KALACAK
Eylül ayında İngiliz parlamenterlerden bazıları, Hava Kuvvetleri'nde Eurofighter Typhoon uçaklarından oluşan bir yedek kuvvetin bulunmadığını belirterek, emekliye ayrılacak 30 uçağın hurdaya ayrılması yerine modernize edilerek yedekte bekletilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) yetkilileri ise bu uçakların aşamalı olarak hurdaya ayrılmasının operasyonel zorluklar yaratmayacağını kaydetmişti. Londra'nın savaş uçağı envanterinde 30 adet Typhoon Tranche-1'in emekliye ayrılmasıyla birlikte 67 adet Tranche-2 ve 40 adet Tranche-3 kalacak.

Geçtiğimiz aylarda bazı haberlerde, emekliye ayrılacak savaş uçaklarının Ukrayna ordusuna verilmesi gerektiği belirtiliyordu. Ancak lojistik zorluklar, İngiltere'nin Ukrayna'ya Tranche-1 jetleri sağlama fikrinden vazgeçmesine neden oldu.

İngiliz yetkililer, bu uçakların mevcut özellikleriyle çatışmaya önemli bir katkıda bulunmayacağını kaydediyor. Bunun önemli nedenleri arasında Tranche-1'in Meteor füzesiyle uyumsuz olması ve AIM-120 füzesinin kullanılması için de ABD onayının gerekli olması gösteriliyor. Üstelik Typhoon'un yüksek irtifa ve hızlar için optimize edilmiş tasarımı, Rusya'nın uzun menzilli karadan havaya füze (SAM) tehdidi karşısında zorluklar yaratıyor.
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