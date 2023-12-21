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Ege Denizi'nde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni Türk balıkçılar kurtardı

Aydın'dan Yunanistan'a gitmek isteyen ancak Ege Denizi'nde fırtınaya yakalanan 30 kaçak göçmen, Türk balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 21.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Ege Denizi'nde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni Türk balıkçılar kurtardı
Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili açıklarında meydana geldi. Aydın Kuşadası ilçesinden, Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki 30 kaçak göçmen, denizin ortasında sağanak ve fırtınaya yakalandı. Zor anlar yaşayan lastik bottaki göçmenlerin imdadına Türk balıkçılar, yetişti. Balıkçılar, 5 saat lastik botla sürüklendiği belirtilen kaçak göçmenleri kurtarıp, tekneye aldı. Teknenin kaptanı Ali Sarıhan, durumu telsizle Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kaçak göçmenler, olay yerine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik botu eşliğinde Kuşadası Balıkçı Barınağı'na getirildi. Burada Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan kaçak göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Ege Denizi'nde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni Türk balıkçılar kurtardı

'CİHAZLAR SAYESİNDE BİLE YÖNÜMÜZÜ BULMAKTA ZORLANDIK'

Kuşadası açıklarında lastik botu fark ettiklerini anlatan balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan, "Pamucak Sahili açıklarında ağ atmış çekiyorduk. Birden bir mülteci botu ortaya çıktı. Bize doğru geldiler ve tekneye aldık. Sahil Güvenlik ekiplerine durumu anons ettik. Kısa sürede yanımıza gelip, mültecileri limana kadar getirmemizi istediler. Tekneye aldığımız çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu göçmenlere sıcak çorba ikram ettik. Hava sisli ve pusluydu, bizler cihazlar sayesinde bile yönümüzü bulmakta zorlanırken, onların bu havada neden denize açıldıklarını bilmiyorum" diye konuştu.
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