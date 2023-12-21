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Edanur’u pompalı tüfekle öldürmüştü! Detaylar dehşete düşürdü: Olaydan 4 günce babasına…

Kayseri'de Gökhan Ç., barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Edanur Çoban'ı sokak ortasında katletti. Mahkemedeki savunması herkesi şoke etti. "Tüfeği olaydan 2 gün önce aldım. Planlayarak yapsam temizlemeden kaçacak kadar aptal olamam" dedi. Cinayetten 4 gün önce yaptığı hamle ise hayli ilginçti: Babasına gidip…

Ekleme: 21.12.2023 - 15:25 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Edanur’u pompalı tüfekle öldürmüştü! Detaylar dehşete düşürdü: Olaydan 4 günce babasına…
'TÜFEK ÇANTAMDAYDI…'

Mahkemeye SEGBİS ile katılan sanık Gökhan Ç., savunmasında, 'Geçen yıl tanıştık. 1 sene sevgiliydik, bu yaz da yüzük taktık. Ailemle tanıştı ve aldatma gibi olaylar oldu. Sahte hesaptan istek attım kabul etti ve konuştuk. Olay günü konuşmaya gitmiştim ve tüfek çantadaydı. Çanta da 2 metre ötedeydi. Küfür ve hakaret edince 4 el ateş ettim. İlkini havaya diğer üçünü de üzerine ettim. Sonra bir bağırma sesi duydum ve kaçıp arabaya bindim.

Edanur’u pompalı tüfekle öldürmüştü! Detaylar dehşete düşürdü: Olaydan 4 günce babasına…

Ankara tabelasını gördüm ve oraya doğru gittim. Nevşehir'in Avanos ilçesine gittim. Tüfeği boş bir kenara atmıştım. Sonra Nevşehir'de polisler geldi beni aldı. O gün 1 tane bira içip gitmiştim. Sonra bana hakaret edip senden olmaz aç it dedi. Tüfeği olaydan 2 gün önce internetten temin ettim. Maktule ateş ederken ölsün demedim. Bir sonraki celsede huzurunuza gelmek isterim' ifadesini kullandı.

'KAÇACAK KADAR APTAL OLAMAM'

Gökhan Ç. savunmasının devamında, cinayeti planlayarak işlemediğini anlattı. Gökhan Ç., 'Planlayarak yapsam temizlemeden kaçacak kadar aptal olamam. Mütalaayı kabul etmiyorum. Olay gününün sabahı kuzenime 'Ben ölürsem formamla gömün' dedim. Fotoğraflarda da mevcut çokça çiçek aldım. Atılı suçlamayı kabul ediyorum ve beraatimi talep ediyorum. Tahliyemi istiyorum' açıklamasını yaptı.

Edanur’u pompalı tüfekle öldürmüştü! Detaylar dehşete düşürdü: Olaydan 4 günce babasına…

CİNAYETTEN 4 GÜN ÖNCE MESAJ ATTI
Edanur Çoban'ın babası Akın Çoban ise 'Benim kızım ceza infaz memurluğunu kazanmıştı. Yurda yerleştirecektik. Olaydan 3-4 gün önce katil bana mesaj attı. 'Aşağı in görüşelim', 'Ben kızını istiyorum' dedi. Sonra 'İstemiyorsa ben de istemem' dedi ve gitti.

Ben 43 yaşındayım ve ilk defa adliyeye geliyorum, hakim karşısına çıkıyorum. Bir insan kız arkadaşıyla konuşmaya çiçekle gider silahla mı gider. Yüzük taktık dedi ama yalan. Öyle bir şey olsa bilirdim. En ağır şekilde müebbet istiyorum' dedi.

AİLEDEN YÜREK YAKAN FERYAT!
Anne Tuğba Çoban da, 'Ben annesiyim. Kızım bu katille evlense çocuklu bir anneyken de yapardı. Mini etek giydi diye öldürdü. Benim kızım okuyacaktı. Okul masraflarını çıkarmak için çalışıyordu. Yüzük, nişan takmadık. Yalan söylüyor. Başka Edanurlar ölmesin. Ben o kızı büyüttüm. Süt verdim emek verdim. En ağır ceza neyse verilsin' dedi.

Edanur’u pompalı tüfekle öldürmüştü! Detaylar dehşete düşürdü: Olaydan 4 günce babasına…

'GÜN YÜZÜ GÖRMESİN...'

Duruşmayı takip etmek için tekerlekli sandalye ile adliyeye gelen ve gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Ayşe Fatma Çoban ise, 'Eda'm gelmedi. O da orada günyüzü görmesin' diye feryat etti.

Edanur’u pompalı tüfekle öldürmüştü! Detaylar dehşete düşürdü: Olaydan 4 günce babasına…

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Gökhan Ç. hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken, sanık Gökhan Ç.'nin avukatının adli tıp kurumundan rapor istemesi üzerine mahkeme, 14 Mart 2024 tarihine ertelendi.





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