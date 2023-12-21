Dolandırıcılardan mobil bankacılık tuzağı! Tek tıkla tüm parasını kaybetti: Hesabımı ele geçirdiler

Kredi çekmek isteyen vatandaş, tüm parasını dolandırıcılara kaptırdı. Şaşkına çeviren olay Yozgat'ın Çekerek İlçesi'nde yaşandı. Yasin Turgut, 50 bin liralık kredi çekmek için internetten araştırma yaptı. Bankaları tek tek araştırdı. Birkaç gün sonra da telefonu çaldı. Kendilerini banka görevlisi olarak tanışan kişi, Turgut'a bir mail gönderildiğini ve bu mailin onaylanması gerektiğini anlattı.Şüphelilerin söylediklerini tek tek yapan Yasin Turgut, mobil bankacılık hesabını dolandırıcılara kaptırdı. Dolandırıcılar, Turgut'un hesabından çektiği parayı yine Turgut'un başka bir hesabına aktardı. Durumu fark eden Turgut, kendisinin 50 bin lira ihtiyacının olduğunu söyleyerek, gelen paranın fazla olduğunu açıkladı. Dolandırıcılar Turgut'a paranın atılan maildeki bilgilere geri atılmasını anlattı. Parayı geri atan Turgut, çok geçmeden dolandırıldığını anladı.Sahtekarlara 161 bin TL kaptıran Yasin Turgut, 'Kredi ihtiyacım için birkaç bankanın sitesine girip araştırma yaptım. Uygun olursa çekecektim. Araştırdığım bankanın ismini vererek beni aradılar. Öyle olunca pek şüphelenmedim. Çok sahte internet siteleri var. 161 bin lira param gitti. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama hala gelişme yok. Paranın gittiği hesabı bir bloke konulmadı. Bankayı aradım 'Talimat olamadan bloke koyamıyoruz' dediler. Nasıl bir dolandırıcılık var anlayamadım' ifadesini kullandı.Turgut, uzaktan mobil bankacılık hesabına girdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: Kredi vermek için cep telefonundan beni aradılar. Krediyi hesaplamak içinde benden bilgi istemediler. Sadece adımı soyadımı söyledim. 'Bir tane mail atacağız onu onaylayın sadece' dediler. Gönderdikleri maili onayladım.Benim haberim olamadan benim mobil bankacılığa girip benim adıma kredi çektiler. Kredi çekmek için değil kredi oranlarını öğrenmek için konuşmuştum. Parayı bilgi vermeden benim başka bir banka hesabıma attılar. O bankanın hesabına girdiğimde 150 bin lira gelmişti.Bu para fazla ben 50 bin lira için konuştum sizinle dedim. Yanlışlık olmuş bizim gönderdiğimiz maile gönderin tekrardan 50 bin lirayı konuşalım dediler. Parayı tekrardan gönderdim. Göndermezsem ben suçlu olacaktım, paraya el koymuş gibi olacaktım. Benim diğer bankadan çektikleri parayı göndermişler, kendi paraları değil. Sonunda bu olayı fark edip hemen bankayı aradım. Hesabıma bloke koydurttum.Ondan sonra ismini verdikleri bankayı aradım. Kredi için cep telefonu üzerinden arama yapıyor musunuz diye sordum 'evet' dediler. Normal cepten arandığını ben de biliyorum. Bu durumu fark ettiğimde hiçbir banka aramadı beni. Mobil bankacılığa ben girmediğim halde nasıl bir giriş yapılabiliyor?Bu bankanın bir güvenlik zafiyeti var. Parayı gönderdiğim hesaba bloke koydurmak için bankayı aradım. 'Savcılık talimatı olmadan bloke koyamıyoruz' dediler. Karakola gidip ifade verdim, şikayetçi oldum' açıklamasını yaptı.