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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu. Fidan, "Türkiye, Filistin konusunda iki temel konuda çaba sarf ediyor. Acil ateşkes ve kalıcı barış konusunda." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
Ekleme: 21.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 21.12.2023 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuştu.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Filistin konusunda iki temel konuda çaba sarf ediyor. Acil ateşkes ve kalıcı barış konusunda.

Milli davamız Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir barışa ulaştırılması nihai amacımızdır. İki tarafın da egemen eşitliği sağlanmadıkça taraflar arasında müzakere mümkün değildir.

Yunanistan ile ilişkilerimizi yapıcı bir şekilde sürdürmek istiyoruz. Batı Trakya'daki soydaşlarımızı önemsiyoruz.

PKK ve uzantısı olan terör örgütleriyle mücadele için 2 gün önce Iraklı üst düzey yöneticilerle toplantı yaptık.

TSK, NATO'nun faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan TBMM'de flaş açıklamalar: Filistin'de hedef acil ateşkes ve kalıcı barış
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