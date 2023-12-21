DEM Parti'den Özgür Özel’e iade-i ziyaret: Seçim iş birliği konuşulacak

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimlere gitmeye hazırlanıyor...DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz hafta DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak.Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinden dolayı ziyaretin bir tebrik, nezaket ziyareti olacağı bilgisi verilirken olası seçim iş birliklerinin de gündeme gelebileceği ifade edildi.Özellikle DEM Parti’nin aday çıkaracağını açıklayacağı batıdaki seçim çevrelerine dair değerlendirmelerin yapılmasının muhtemel olduğu görüşmenin bu hafta ya da önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.İki parti yetkilileri de iş birliği olasılığının güçlenmesi halinde görüşmelerin hem yerel düzeyde hem de görevli komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini ifade ediyor.Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hafta içinde DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşmüştü.Görüşme sonrası Özgür Özel, "Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." açıklamasını yapmıştı.DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bir araya gelerek Türkiye’nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasi süreci değerlendirdiklerini belirterek şunları söylemişti:Demokrasiye model olması gereken Türkiye’deki bütün siyasi partilerin Türkiye’nin sorunlarını görüşmek, konuşmak ve hep beraber çözün üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde ülkenin ve bölgemizin içinde bulunduğu krizleri, savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barışı görüşebileceğimiz, bir sürecin inşa edilmesi ile ilgili diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz.