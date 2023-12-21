Cumhuriyet'ten skandal içinde skandal: Din düşmanlığına çocukları alet ettiler

Dini değerlere düşmanlığını saklamak ihtiyacı duymayan Cumhuriyet gazetesi, anaokulunda çocuklara verilen dini eğitimden rahatsız oldu.ÇEDES projesi kapsamında Kocaeli'de bir imam, Karamürsel Anaokulu'nda eğitim gören çocuklara yardımlaşmayı anlattı.Cumhuriyet gazetesi 'Anaokulunda imam derste' başlığıyla manşetten verdiği haberinde, 'Yetkililer skandal için '10 dakikalık etkinlik' savunmasını yaptı' ifadelerine yer verdi.Haberde ayrıca çocuklara dini kıskaç uygulandığı öne sürüldü.Cumhuriyet gazetesi daha önce de ÇEDES projesi hakkında tezvirata imza atarak, 'Okullara imam atandığını' iddia etmişti. Halbuki protokolde; moral ve motivasyon artırıcı rehberlik hizmetleri, sinema, gezi, kamp, kültürel ve sportif organizasyonlar, söyleşiler gibi etkinliklere yer veriliyor. Ayrıca adab-ı muaşeret (terbiye ve görgü) kuralları, Peygamberimiz'in (A.S.M) hayatından kesitler, hasta ziyaretleri, milli ve manevi değerler gibi eğitimler de yer alıyor.Daha önce 10 Kasım ve 29 Ekim'de çekilen ve küçük çocukların Atatürk'e secde ettiğini gösteren görüntüler infiale neden olmuştu.O zaman bu görüntülere tepki gösteremeyen Atatürkçü Düşünce Derneği, yaşananların 'senaryo' olduğunu iddia etmekten öteye gidememişti.