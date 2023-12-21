Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli AK Parti Teşkilatı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim hazırlığı sürüyor.Yerel seçimlerde belirlenecek olan adaylar için temayül yoklaması yapan Erdoğan, bu kapsamda Denizli teşkilatıyla bir araya geldi.Erdoğan, yerel seçim öncesi 76 kişiden oluşan Denizli heyetiyle birebir görüşerek toplantı gerçekleştirdi.Denizli'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yapılacak çalışmaların rotası çizildi.Toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Güngör, 'AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Genel Başkan Vekillerimiz Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, Yerel Yönetimler Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz, Ekonomi İşleri Başkanımız Nihat Zeybekci, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in de katılım sağladığı, AK Parti Denizli üç kademe il ve ilçe Başkanlarımız, Milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz ,Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımızın katıldığı yerel seçimler öncesi istişare toplantısını gerçekleştirdik. Hedef Cumhur ittifakımızla birlikte 20'de 20 durmak yok, yola devam' dedi.