Covid'in yeni varyantı hızla yayılıyor! DSÖ 'den uyarı üstüne uyarı...

Covid salgını ile birlikte dünya genelinin sağlıkla yeterice sınanmasının ardından yeni çıkan varyantlar adeta soluk aldırmıyor. Tam bitti derken yeni bir varyantı ile karşı karşıya kalıyoruz.Covid varyantı olan Omicron'un alt varyantı olan JN. 1 virüsü Hindistan, Çin ve ABD'de görülmeye başladı.DSÖ yetkilileri, mevcutta yapılan aşılarınn koruma sağladıını ve kamu sağlığı açısından yüksek risk içermediğini belitrri.Ancak DSÖ yetkilileri, bu kış Covid vakalarının ve diğer enfeksiyonlar konusunda hızlı artış olabileceğine dairde uyarılarda bulundu. Grip, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve çocukluk çağı pnömonisi gibi solunum yolu virüsleri de Kuzey Yarımküre'de yükseliş gösteriyor.