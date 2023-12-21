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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede

Son dakika haberi! CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanlarından Mürüvet Sızlı'nın da aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı. Sızlı'nın hesabına yatırılan paraların büyük bölümüyle kendisine estetik yaptırdığı iddia edilirken bununla yetinmeyip reklam firmalarının kredi kartlarını kullandığı, evinin kirasını ödettiği iddialar arasında yer alıyor.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
Ekleme: 21.12.2023 - 10:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliğince, Adana Büyükşehir Belediyesinde 'rüşvet alındığı' ve 'ihaleye fesat karıştırıldığı' iddiasıyla 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

20 ay boyunca teknik takip yapan ekipler, şoke eden rüşvet çarkının detaylarına ulaştı. Buna göre Sızlı’nın güzelleşmek için yaptırdığı estetik operasyonları bile reklam şirketleri karşılaştı. Operasyonlar için 100 bin TL harcayan Sızlı’nın ev kirası, kredi kartı hatta yemeği bile reklam veren şirketlere ödettiği ortaya çıktı!

Büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından M.S. ile 2 belediye çalışanı, 3 reklam firması yöneticisi ve 4 firma çalışanı sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürüldü.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde 'rüşvet alındığı' ve 'ihaleye fesat karıştırıldığı' yönünde Nisan 2022'de aldığı bir ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Bu kapsamda 18 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, büyükşehir belediye başkanı danışmanlarından Mürüvet Sızlı'nın da aralarında olduğu 10 zanlıyı gözaltına almıştı.

Ekipler, belediye binasında da arama yapmıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede

İHALEYİ İPTAL ETTİLER

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı son oturumunda Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar 2 yıldır yapılmayan ihaleyi gündeme taşıyarak, 'İhale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 50 milyon TL zarara uğrattınız' demişti. Bu sözler mecliste gergin anlar yaşanmasına neden olmuş ve Başkan Zeydan Karalar meclisi terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından hemen 3 farklı firmanın girdiği ihale yapılmıştı.

Kapalı usul yapılan ihalede bir reklam ajansı 14 milyon 750 bin teklifle ihaleyi almış ancak, ancak bir süre sonra ihale belediye tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanlığını yapan Mürüvet Sızlı'nın da olduğu öğrenilirken, 2 yıldır ecri misil yöntemiyle reklam verilen billboardlarların belediyeye yakın reklam firmalarına ihale yapılmadan peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

Bu yöntemle belediyenin 58 milyon TL ile zarara uğratıldığı tespit edildi. Reklamları yandaşlarına verdiği ve bu olayda başrol oynayan Mürüvet Sızlı'nın banka hesaplarına firmalar tarafından 1 milyon TL giriş yapıldığı da uzman ekipler tarafından belirlendi.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede

'FİŞLEME DOSYASI HAZIRLADI'

Gözaltına alınan Sızlı'nın, Karalar'ın oğlu Mert Karalar'ın üniversiteden arkadaşı olduğu öğrenildi. Sızlı'nın, belediyede AK Parti ve MHP'ye oy verenleri fişleyerek rapor hazırladığı, bu raporla Karalar'ın 3 bin belediye çalışanının işine son verdiği, Sızlı'nın aynı zamanda 'medya' sorumlusu olarak hizmet verdiği öğrenildi.

Ayrıca Mürüvet Sızlı'nın hesabına yatırılan paraların büyük bölümüyle kendisine estetik yaptırdığı iddia edildi. Sızlı'nın bununla yetinmeyip reklam firmalarının kredi kartlarını kullandığı, evinin kirasını ödettiği iddialar arasında yer alıyor.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede

CHP'Lİ BELEDİYEDEN SEÇİM İHALESİ! ZEYDAN KARALAR'DAN YANDAŞLARINA 'KAYNAK'

Öte yandan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi seçimlere sayılı günler kala akıllara durgunluk veren ihalelere imza atmaya hazırlanıyor.

9 Ocak 2024'te Satın alma ve ihale daire başkanlığı tarafından yapılacak 'Organizasyon hizmet alımı' ihale dosyasında adeta 'Yok yok!' 100 kalemden oluşan ihale dosyasında basketbol ve futbol topundan, tenis raketine, kuru soğandan, patatese, kurbanlık koçtan davul zurna kiralanmasına kadar ne ararsanız var.

Adeta CHP'li Zeydan Karalar'ın vatandaşlara seçim promosyonu olacak dosyada 15 bin adet erkeklerin kullandığı başörtüsü (Kefiye), bin 400 adet futbol, basketbol ve voleybol topları, 15 bin adet tişört, 5 bin adet forma, 10 bin adet spor çantası, 10 bin adet havlu dağıtılacak.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede

KURTULUŞ GÜNÜNDEN 5 GÜN SONRA TÜRK BAYRAĞI İHALESİ

CHP'li belediye bu ihaleden bir gün sonra yani 10 Ocak'ta ise seçimlere kadar hiçbir milli bayramın olmamasına rağmen 'Türk Bayrağı, Atatürk posteri, belediye logolu bayrak, iplik ve kırmızı protokol halısı alımı işi' ihalesini gerçekleştirecek olması da dikkatlerden kaçmadı.

5 Ocak Adana'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 101'nci yıldönümünden 5 gün sonra yapılacak ihale akıllara durgunluk verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, 30 kalemde oluşan ihale dosyasında çeşitli ebatlarda 150 bin adet Türk Bayrağı, 21 bin adet Atatürk posteri ve 1350 adet belediye logolu bayraklar yer aldı.

MİLLİ BAYRAM YOK İHALE VAR

Özellikle Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ihalesinin Adana'nın kurtuluşundan 5 gün sonra gerçekleşecek olması kamuoyunda da tepkiye neden oldu.

Vatandaşlar, 'Böyle bir ihalenin aylar öncesinden yapılsa normal karşılarız. Bu kadar bayrağı ve posteri ne yapacaklar? 5 Ocak'tan sonra 23 Nisan'a kadar bayram yok. Yandaşlara kaynak aktarımı yapmak için kurulmuş milyonlarca liralık kamu kaynağının heba edileceği bir rant tezgahı. Şanlı Türk bayrağımız ve Atatürk'ün posterlerini kamusal soyguna alet edenlere lanet olsun. Devletin tüm birimleri bu ihaleyi araştırmalı, milyonlarca liralık böylesine büyük bir ihaleye neden ihtiyaç duyulduğunu sorgulamalı. Teslim edilecek adrese ulaşmalı' dediler.
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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
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