Bakan Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ile görüştü

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “TÜİB ile AZPROMO işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu' vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Bakü'de kıymetli meslektaşım Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile gerçekleştirdiğimiz heyetlerarası görüşmede ikili ticaretimizi 15 milyar dolara çıkarma yolunda atılabilecek adımları, lojistik alanında işbirliği fırsatlarını ve küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdik.Umummilli Lider Haydar Aliyev'in doğumunun ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünde daha güçlü Türkiye, daha güçlü Azerbaycan için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.