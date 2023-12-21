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Ankara Valiliği sokak hayvanları için belediyelere yazı gönderdi

Ankara Valiliği, halk sağlığının ve insanların can güvenliğinin korunması amacıyla sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin belediyelere yazı gönderdi.

Ekleme: 21.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Ankara Valiliği sokak hayvanları için belediyelere yazı gönderdiTürkiye'nin en önemli sorunlarından biri başıboş sokak köpeği terörü.

Özellikle son dönemde artış gösteren sokak köpeği saldırıları hemen hemen tüm şehirlerde yaşanıyor.

Kimi zaman direkt köpek saldırısınada can veren masum insanlar, kimi zaman da köpek saldırılarından kaçarken yaşadıkları kazalarla hayattan kopuyor.

Ankara Valiliği harekete geçti

Ankara Valisi Vasip Şahin imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ile 25 ilçe belediyesine "acele" koduyla gönderilen yazıda, son yıllarda sahipsiz sokak hayvanları popülasyonunda meydana gelen artışın kentte toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerine olumsuz etkileri bulunduğu belirtildi.

Bunun yanında son yaşanan vakaların, sahipsiz sokak hayvanlarının insanların can güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekilen yazıda, köpek ısırmalarının yaralanma ve ölümle sonuçlandığı, insanların günlük yaşantılarının kısıtlandığı ve toplumsal huzursuzluk yaşandığı bildirildi.

Yerel yönetimlere sorumlulukları hatırlatıldı

Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik iş ve işlemler "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve ilgili mevzuatları çerçevesinde yürütüldüğü anımsatılarak, bahsi geçen mevzuatlar kapsamında bakımevi yapımı, sahipsiz hayvanların toplama, kısırlaştırma, kayıt altına alma, aşılama gibi rehabilitasyon işlemleri ile bakım ve beslenmesinin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

5199 Sayılı Kanun'un ilgili maddesinde "Hayvanların korunması ve rahat yaşamlarının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır." hükmünün yer aldığına işaret edilen yazıda, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 20 ve 21'inci maddelerinde belediyelerin sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve bakılmasına yönelik usul esasların hüküm altına alındığı kaydedildi.

"Her türlü tedbir alınmalı"

Yazıda ayrıca, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinde, geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrasında iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar ile ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin hükümlerin yer aldığı da anımsatıldı.

Yazıda sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması, kısırlaştırılması da dahil her türlü tedbirin alınması istendi.
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