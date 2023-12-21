Ali Babacan'dan Meral Akşener'e: Dün aday gösterdiğine bugün korkak diyemezsin

Genel seçimde Cumhurbaşkanı yardımcısı olması için büyük çaba harcadığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'korkak' diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaşananların güvensizliğe neden olduğunu söyledi.

Genel seçimlerden ağır bir mağlubiyetle çıkan muhalefette yerel seçim yolunda kavga büyüdükçe büyüyor.CHP'nin iş birliği teklifini reddeden İyi Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.İstifaları 'operasyon' olarak değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı korkaklıkla itham etmişti.Bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Ali Babacan, muhalefetteki bu İyi Parti-CHP kavgasını eleştirdi.Dün aynı masada ortaklık yapanların bugün birbirine düşman kesilmesinin seçmen nezdinde güvensizliğe neden olduğunu söyleyen Babacan, Akşener'e yüklendi.Babacan şöyle konuştu:"Şurada seçime 3 ay kalmış daha dün aynı masadan oturanların birbileriyle ilgili neler söylediklerini hicapla izliyoruz. Dün elini tuttuğuna bugün düşman derseniz güven oluşturamazsınız.Dün adayım dediğine bugün korkak derseniz güven oluşturamazsınız."