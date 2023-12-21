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ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin basındaki kalesi sayılan The National Interest yayın organının (NI) yayınladığı ''Türkiye'nin TF-X Görünmez Savaş Uçağı'' başlıklı analiz yazısında Amerikan havacılık uzmanları ve dış politika analizcilerinin gözlemlerine yer verildi.

ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Ekleme: 21.12.2023 - 13:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Yazıda Milli Muharip Savaş Uçağı 'TF-X'in hava üstünlüğü sağlaması amacıyla üretileceği ifade edilirken, F-35 savaş uçağına olan benzerliklerine de dikkat çekildi.


Analiz yazısında Türkiye'nin parasını verip satın aldığı 6 adet F-35A görünmez savaş uçaklarını istediğinin altı çizilen yazıda ''TF-X savaş uçağı da görünmez sınıfında olacak ancak Türkiye'nin ihtiyaçlarına F-35 ile aynı yönde cevap vermek için üretilmiyor" denildi.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ

ABD yayın organında, Türkiye'nin, yerli savaş uçağı TF-X'i daha çok F-35 Lightining II uçaklarıyla birlikte, 'hava üstünlüğü sağlama' misyonuyla kullanmayı planladığına yer verilirken, TF-X'in orta vadede Türkiye'nin F-16 filolarının yerini almasının beklendiği ifade edildi.

DONANIMLI UÇUŞ 2024'DE

Analiz yazısında ''görünmez, çift motorlu ve tüm hava koşullarında hava üstünlüğü kurma amaçlı'' ifadeleriyle tanıtılan TAI KAAN'ın (TF-X) beklenenden daha kısa sürede tamamlanabileceği bilgisi de yer aldı.

Yazıda TF-X'in ilk tam donanımlı uçuşunu 2024 Ekim ayında gerçekleştirmesinin beklendiği ifade edilirken, beşinci nesil savaş uçağı sınıfında bulunan TF-X'in savaş alanında kullanılması için de bir kaç yıl daha gerektiğinin altı çizildi.

ÜSTÜN TEKNOLOJİ-

Öte yandan IO ve The Drive yayın organları da Milli Muharip Uçak TF-X'e yer verdi. İki yayın organında kaynaklardan elde edilen bilgiler paylaşılırken, TF-X'in ön tarafına yeni sensör sistemi entegre edildiğine dikkat çekildi.

Sistemin gelişmiş kızılötesi arama ve yer belirleme kabiliyetine sahip olduğu ifade edilirken uçağın ana gücünü F110 turbo fan motorlarından alacağı bilgisine değinildi.

İŞTE F-35'E BENZER ÖZELLİKLER...

Milli uçağın, gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemi, ağ bağlantılı SİHA ve İHA kontrol sistemi, kara saldırı kabiliyeti ve gelişmiş bomba ve füze mühimmatına sahip olduğunun altı çizilen yazıda TF-X'in F-35'e benzer şekilde havadan havaya görevleri gerçekleştirebildiği ve yüksek ses ve görüntüye sahip panellerle donatıldığı belirtildi.

Analiz yazısında TF-X'in Türkiye'nin milli ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra ''Asya ülkelerindeki yoğun gelişmiş savaş uçağı pazarına da sunulması'' amacıyla da tasarlandığı iddiasına yer verildi.

GELİŞMİŞ MİLLİ UÇAK-

Türk Hava Kuvvetleri'nin 2021 Haziran ayındaki açıklamasında TF-X'in diğer özellikleri de kamuoyuna duyurulmuştu.

Milli Muharip Uçak şu özelliklere sahip:

Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü itki sistemi, süper seyir kabiliyeti, uzun harekat yarıçapı, radarda düşük görünürlük, sensör füzyonu, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri ve yüksek hassasiyete sahip mühimmatlar atabilme kabiliyeti.

Diğer yandan TF-X'in genel özelliklerinin de şu şekilde olması bekleniyor:

1 kişilik kabin, 21 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve 14 metre kanat açıklığında ana gövde. 2 adet General Electric F110-GE-129 turbo fan motor (yalnızca prototipler için) ve saate 2.210 km hız.
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