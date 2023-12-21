79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Eski dönemde çekilen bazı fotoğraf kareleri, görenleri adeta dehşete düşürüyor. Yıllar sonra, fotoğraf arşivinden ortaya çıkmış kareler kendi içinde gizem barındırıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.YÜZÜ GÖRÜNMEYEN KIZParanormal360 sitesinde, paylaşılan kare oldukça ilgin. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.FOTOĞRAFA DETAYLI BAKTIĞINIZDA...Normal bir davet fotoğrafı gibi görünen kareye detalı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.ARKADA GÖRÜNEN AYISandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf karesinde, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNEJudy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.EVDEKİ HAYALET1930'lu yıllarda Yeni Zelanda'da çekilmiş bu aile fotoğrafında bir hayalet yer alıyor. Yıllar sonra aile üyeleri hayaleti evde birçok kez gördüklerini de iddia etti. Siyah topuzlu saçı olan ve beyaz bir elbise giyen bu hayalet, aile üyelerinin yataklarının başında bekler vaziyette görülmüş.ÇİFTİN ARKASINDA KADINParanormal.about.com sitesine göre bu fotoğraf 1942'te Alabama'nın Jasper kentinde çekilmiş. Yeni evli çiftin arkasındaki ağaçta korkutucu bir kadın figürü yer alıyor.YILLAR SONRA FARK EDİLDİDenise Russell, 1997'de bir aile pikniği sırasında büyükannesinin bu fotoğrafını çekti. Aileden kimse fotoğrafta, Denise'nin büyükannesinin arkasında duran adamı fark etmedi. Denise ise fotoğraftaki kişiyi yıllar sonra fark etti, bu kişinin 1987'de hayatını kaybeden büyükbabası olduğunu söyledi.DEDE VE TORUNUAngelsghosts sitesinin haberine göre bu fotoğraftaki bebek, dedesinin ölümünden birkaç hafta sonra doğmuş. Dedenin oturmayı en sevdiği koltukta bebeğin fotoğrafını çekmişler. Fotoğrafta ise koltukta oturan bir silüet görünüyor.KIRMIZI FİGÜRExaminer tarafından paylaşılan bu fotoğrafta Ohio'lu Potter ailesi, kızları Erin'in fotoğrafında kırmızı bir figür olduğunu gördü. Lösemi ile mücadele eden Erin, elinde maytapla bahçede koşarken görülüyor. Hemen yanında ise kırmızı figür var. Potter ailesi kırmızı figürün Erin'i koruduğuna inanıyor.ODADAKİ HAYALETComplex'in haberine göre bir baba, kızının fotoğrafını çekiyor. Ancak fotoğrafa baktığında kızının önünde sanki sürünerek geçen biri olduğunu görüyor.PENCEREDEKİ YABANCIBir anne ve çocukları, doğum günü için bir araya gelmişlerdi. Evlerinin hemen önünde fotoğraf çekildiler, ancak fotoğrafa baktıkları zaman evin içinde birinin onları izlediğini fark etti. İddiaya göre evin içinde kimse yoktu, tüm aile fertleri doğum gününü kutlamak için bahçeye çıkmıştı.