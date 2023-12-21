  • USD: 29,09 - 29,14
  • EURO: 31,86 - 31,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilmiş fotoğraf karelerinde ilk bakışta anlaşılmayan ancak dikkatli bakıldığında görülen gizemli görüntüler olay oldu. Birçok ailenin fotoğraf arşivinden ortaya çıkan kareler, oldukça dikkat çekiyor. ABD'de yaşayan bir adam, ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Gelen yorumlar üzerine ortaya çıkan gerçek tüyler ürpertti. Fotoğrafa dikkatli bakan kullanıcılar daha önce fark edilmemiş ayrıntıyı fark etti. 1942 yılına ait kareye, binlerce yorum geldi. İşte dikkatli baktığınızda şoke eden detayları göreceğiniz fotoğraf kareleri…

Ekleme: 21.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...
Eski dönemde çekilen bazı fotoğraf kareleri, görenleri adeta dehşete düşürüyor. Yıllar sonra, fotoğraf arşivinden ortaya çıkmış kareler kendi içinde gizem barındırıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.

YÜZÜ GÖRÜNMEYEN KIZ

Paranormal360 sitesinde, paylaşılan kare oldukça ilgin. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

FOTOĞRAFA DETAYLI BAKTIĞINIZDA...

Normal bir davet fotoğrafı gibi görünen kareye detalı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Fotoğrafçı, fotoğraf çekildikten sonra konukların arkasında kimsenin olmadığını iddia ediyor.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

ARKADA GÖRÜNEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf karesinde, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

FOTOĞRAFTAKİ BÜYÜKANNE

Judy Herring'e ait olan bu aile fotoğrafı, Herring'in büyükbabasına ait. Herring'in iddiasına göre büyükbabası bu fotoğrafı çekildiğinde, büyükannesi de hayatını kaybetmiş. Büyükannesinin silüeti karede çıkmış.

EVDEKİ HAYALET

1930'lu yıllarda Yeni Zelanda'da çekilmiş bu aile fotoğrafında bir hayalet yer alıyor. Yıllar sonra aile üyeleri hayaleti evde birçok kez gördüklerini de iddia etti. Siyah topuzlu saçı olan ve beyaz bir elbise giyen bu hayalet, aile üyelerinin yataklarının başında bekler vaziyette görülmüş.

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

ÇİFTİN ARKASINDA KADIN

Paranormal.about.com sitesine göre bu fotoğraf 1942'te Alabama'nın Jasper kentinde çekilmiş. Yeni evli çiftin arkasındaki ağaçta korkutucu bir kadın figürü yer alıyor.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Denise Russell, 1997'de bir aile pikniği sırasında büyükannesinin bu fotoğrafını çekti. Aileden kimse fotoğrafta, Denise'nin büyükannesinin arkasında duran adamı fark etmedi. Denise ise fotoğraftaki kişiyi yıllar sonra fark etti, bu kişinin 1987'de hayatını kaybeden büyükbabası olduğunu söyledi.

DEDE VE TORUNU

Angelsghosts sitesinin haberine göre bu fotoğraftaki bebek, dedesinin ölümünden birkaç hafta sonra doğmuş. Dedenin oturmayı en sevdiği koltukta bebeğin fotoğrafını çekmişler. Fotoğrafta ise koltukta oturan bir silüet görünüyor.

KIRMIZI FİGÜR

Examiner tarafından paylaşılan bu fotoğrafta Ohio'lu Potter ailesi, kızları Erin'in fotoğrafında kırmızı bir figür olduğunu gördü. Lösemi ile mücadele eden Erin, elinde maytapla bahçede koşarken görülüyor. Hemen yanında ise kırmızı figür var. Potter ailesi kırmızı figürün Erin'i koruduğuna inanıyor.

ODADAKİ HAYALET

Complex'in haberine göre bir baba, kızının fotoğrafını çekiyor. Ancak fotoğrafa baktığında kızının önünde sanki sürünerek geçen biri olduğunu görüyor.

PENCEREDEKİ YABANCI

Bir anne ve çocukları, doğum günü için bir araya gelmişlerdi. Evlerinin hemen önünde fotoğraf çekildiler, ancak fotoğrafa baktıkları zaman evin içinde birinin onları izlediğini fark etti. İddiaya göre evin içinde kimse yoktu, tüm aile fertleri doğum gününü kutlamak için bahçeye çıkmıştı.
İYİ Parti'den istifa etti! Akıllara o paylaşımı getirdi: 'Seni kim satın aldı?'
Blinken'den küstah açıklama
Erdoğan'dan seçim çalışması: İşte emeklilere özel indirim ve miting programının detayları
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı!
Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı
AYM'den Can Atalay kararı!
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faizlerinde artış yok
Devrim gibi yenilik! Bakan Uraloğlu tek tek açıkladı: Yeni sistemle hem daha hızlı hem daha konforlu
İYİ PARTİ'nin İstanbul adayı olacak mı? Naci Görür son noktayı koydu
ABD basınından Milli Muharip Uçak KAAN'a övgü! F-35 ile benzerliği dikkat çekti
Meta'dan Gazze sansürü: Instagram ve Facebook'ta Filistinlilerin sesi susturuluyor!
Suriyeliler vergi veriyor mu? Bakan Şimşek Meclis kürsüsünden cevap verdi
MSB kaynaklarından 'Tuzla' açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Gazzeli yetim çocuklar için Kızılay'a bağış
Ankara'da vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti: 5 yıldır tek bir hizmetini görmedik
İsrail ‘Rum planı’ için harekete geçti! O bahaneyle işgal tamamlanacak: İşte skandal planın detayları!
JPMorgan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye geri adım atmayacak
İYİ Parti'de bir istifa daha! Ankara Milletvekili Yüksel Arslan istifa etti
İYİ Parti'den Ekrem İmamoğlu'na bir yumruk daha! Oktay Vural yerden yere vurdu: Yok öyle yağma
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu: 10 şüpheli adliyede
79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

79 yıl önce çekilen fotoğraf karesini gören inanamıyor! Tüm dünya bunu konuşuyor! Akılalmaz kare...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Bu gece zor biter! Marmara, Ege, İç Anadolu dahil, saatlerce hissedilecek...

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Yıllarca çıra olarak yaktılar: Şimdi ise ülke ekonomisine katkı sağlıyor! Fiyatı altınla yarışıyor

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Tam tersini savundu! Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul için ezber bozan deprem açıklaması!

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Yedi milyon kişiyi doğrudan etkiliyor: Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor

Kayseri'nin dünyaya açılan kapısı: Türkiye'nin gözdesi oldu ekonomiye büyük kazanç sağlıyor